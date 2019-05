"Sinisa resta con noi". Finisce con il boato di un "Dall'Ara" in estasi in onore di Mihajlovic. Un coro per convincerlo a restare in rossoblù a poche ore dal colloquio con patron Joey Saputo, che grazie al lavoro del tecnico serbo chiude con il suo record personale di punti da presidente del Bologna: 44 punti e decimo posto, almeno provvisorio, in attesa delle altre partite della 38esima e ultima giornata di Serie A. Skorupski e compagni segnano, danno spettacolo e vincono in extremis contro il Napoli, capace nella ripresa di raddrizzare il match grazie alle reti di Ghoulam e Mertens dopo gli acuti di fine primo tempo firmati Santander e Dzemaili. Nel finale, l'attaccante paraguaiano (preferito a destro) realizza il gol del definitivo 3-2. La band di Ancelotti, chiude secondo senza sfondare il muro degli 80 punti.

La cronaca della partita

Partita divertentissima sin dai primi minuti. Napoli dal gioco arioso e subito alla ricerca del vantaggio: all'8', azione tutta di prima degli azzurri conclusa con un tiro dal limite dell'ex di turno Verdi a fil di palo. Al 27', invece, contropiede ben giostrato da Fabian Ruiz e palla sulla sinistra per l'accorrente Insigne, che però conclude con una ciabattata fuori misura. Così, il Bologna cresce d'intensità e accumula pericolose azioni da gol: poco dopo la mezzora, Karnezis è costretto agli straordinari su una punizione di Pulgar e un colpo di testa ravvicinato di Lyanco. Poi, al 38', su assist dalla mancina di Palacio: Orsolini fa torre sottoporta col pallone largo di pochissimo. Al 43', padroni di casa in vantaggio: altra traiettoria col contagiri di Palacio dalla mancina e poderoso stacco al centro di Santander. E' 1-0.

Palla al centro ed è raddoppio: lo stesso Santander recupera a centrocampo un ottimo pallone per Dzemaili, abile a scattare e a scaricare, dal limite, un mancino rasoterra imprendibile. Stordito e sotto di due gol, il Napoli torna negli spogliatoi. Nella ripresa, suona un'altra musica: i partenopei accorciano le distanze al 57': Fabian Ruiz pesca sulla mancina Ghoulam, che sfugge a Dijks e insacca di prepotenza al cospetto di Skorupski. Il gol, in un primo momento annullato, viene invece assegnato dalla VAR. Ed è 2-1. Il Napoli insiste. Ci prova con Milik e Ancelotti manda in campo l'artiglieria pesante con Callejon e Mertens. Sarà proprio il belga a trovare la rete del 2-2 al 77': Callejon apre il compasso sul secondo palo per Younes, abile a fare sponda ravvicinata con Mertens, il quale insacca dall'area piccola. Ed è 2-2, col il Napoli che, all'85' avrebbe la possibilità di completare la rimonta con il bolide dalla distanza di Zielinski: il pallone, tuttavia, si stampa inesorabilmente sul palo.

Così, il Bologna ne approfitta per vincere la partita: all'88', su tiro cross di Dijks, Santander manda in fondo al sacco in maniera fortunosa, colpito sul volto dalla traiettoria dell'olandese. Finisce 3-2.

La statistica chiave

44 - Sono i punti con cui il Bologna chiude la stagione 2018-2019. Record personale di punti per patron Joey Saputo.

Il tweet

Il migliore

Federico SANTANDER (Bologna): prestazione di una generosità pazzesca. Segna due gol: il primo bellissimo, il secondo fortunoso ma altrettanto meritato. E' uno di quei giocatori la cui potenza scalda gli spalti.

Il peggiore

Kévin MALCUIT (Napoli): fa scena muta sulla destra, in cui viene sovrastato da Dijks.

Le pagelle

La dichiarazione

Rodrigo PALACIO (Bologna, ai microfoni di SKY Sport): "Prestazione della squadra da incorniciare, così come nella maggior parte delle partite da febbraio a oggi. Qui tutti speriamo che Mihajlovic resti: il suo percorso è stato semplicemente perfetto e se abbiamo fatto così tanti punti in questo girone di ritorno, è merito suo. Non so cosa farò personalmente l'anno prossimo: anch'io devo ancora incontrarmi con la dirigenza".

Il tabellino

BOLOGNA-NAPOLI 3-2

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili (83' Destro), Pulgar, Soriano (83' Svanberg); Orsolini, Santander, Palacio (87' Krejci). All.: Mihajlovic.

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Verdi (64' Callejon), Zielinski, Fabian Ruiz (84' Gaetano), Insigne (63' Mertens); Younes, Milik. All.: Ancelotti.

Arbitro: Aleandro Di Paolo di Avezzano.

Gol: 43' Santander (B), 45' Dzemaili (B), 57' Ghoulam (N), 77' Mertens (N), 88' Santander (B).

Note - Recupero 1+5. Ammonito: Zielinski.