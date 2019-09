Dramma Cafu: il figlio Danilo Feliciano muore per infarto a 30 anni

Una notizia bruttissima dal Brasile: Cafu, ex terzino del Brasile che in Italia ha vestito le maglie di Roma e Milan, perde suo figlio per infarto.

Danilo Feliciano, figlio maggiore di Cafu, aveva solo 30 anni e al momento del decesso stava giocando a calcio nella casa di famiglia a Barueri, nell’area metropolitana di San Paolo, quando si è sentito male.

I soccorsi sono arrivati subiti ma nonostante il trasporto all'ospedale Albert Einstein di Alphaville per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Lascia una compagna e una figlia di 6 anni.