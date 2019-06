Dugarry contro De Ligt: "Va alla Juventus solo per soldi. Ho voglia di vomitare"

De Ligt alla Juventus? Una scelta che fa discutere in molti. Sembrava fatta per il suo passaggio al Barcellona, ma Mino Raiola ha chiuso le porte al club catalano dopo alcune richieste non rispettate. Ecco quindi la scelta di andare alla Juventus, là dove il centrale olandese guadagnerà 12 milioni per 5 anni.

Non prende benissimo questa decisione Christophe Dugarry, ex ataccante di Barcellona e Milan che, senza mezzi termini, se la prende con De Ligt.

" Dove sono finite le scelte sportive? Ci sono il Barcellona, il PSG e la Juventus. Bisogna essere chiari, la scelta sportiva è il Barcellona. E lui non la prende. Quindi è soltanto una decisione economica. Vai pure altrove, con la tua grana. Questa è l'immagine che vuoi dare... Mi fa venire voglia di vomitare. De Ligt è un giocatore eccellente, molto bravo, ma con questa mentalità non durerà. Non è possibile. [Christophe Dugarry a RMC Sport] "

Non solo, De Ligt diventerà il secondo giocatore più pagato della Serie A dopo Cristiano Ronaldo. Ed è già in via di definizione la clausola rescissoria...

" Smettiamola con questo circo di volere a tutti i costi convincere i giocatori, sono stanco di questo nuovo calcio. De Ligt non ha ancora iniziato a impegnarsi nel progetto che già pensa alle clausole di rescissione. Qual è l'idea? Cosa ti passa per la testa? Hai 19 anni. 12, 13, 14, 15 o 20 milioni a stagione? A un certo punto, qual è la differenza? Avrai una macchina in più, una casa con 50 metri quadrati in più, una barca più grande di 10 metri... "