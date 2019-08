Duttilità e carattere per rinascere alla Juventus: ecco Danilo, il "gemello" di Alex Sandro al Porto

Danilo Luiz da Silva comincia la sua quarta vita alla Juventus, quella che - nelle aspettative sue e della società - vorrebbe essere quella della rinascita, del ritorno ai giorni spumeggianti trascorsi con la maglia del Porto. Lì, nel triennio compreso fra il 2012 e il 2015, il brasiliano, scoperto nel Santos, ha fatto fuoco e fiamme guadagnandosi il soprannome di "nuovo Cafù" per quella sua capacità di percorrere la fascia ininterrottamente, alimentando di continuo la manovra offensiva: a destra lui, a sinistra Alex Sandro, formavano una delle coppie di terzini più spettacolari e produttive d'Europa, coppia ora riformatasi a Torino a quattro anni di distanza.

Già, perché mentre Alex Sandro è sbarcato alla Juventus già nel 2015, Danilo ha intrapreso un percorso differente, dividendosi tra Spagna e Inghilterra. La sua ultima annata al Porto, chiusa con 7 gol e 5 assist, aveva stregato il Real Madrid a tal punto da convincere le merengues a sborsare 31.5 milioni di euro, il prezzo più alto mai pagato dalla squadra spagnola per un difensore fino a quel momento. Così come 30 milioni è stata anche la cifra pagata dal Manchester City per strapparlo allo stesso Real Madrid due anni dopo, nell'estate del 2017.

Le statistiche di Danilo nei suoi 7 anni in Europa tra Porto, Real Madrid e Manchester City

Stagione Squadra Presenze Gol Assist 2012-13 Porto 42 2 5 2013-14 Porto 49 3 6 2014-15 Porto 41 7 5 2015-16 Real Madrid 31 2 6 2016-17 Real Madrid 25 1 3 2017-18 Manchester City 38 3 2 2018-19 Manchester City 22 1 1

Tanti trionfi, ma poco protagonista

Tra Madrid e Manchester, Danilo ha vinto tanto, mettendo in bacheca un campionato spagnolo, due campionati inglesi, due Champions League (2016 e 2017), una Supercoppa UEFA e un Mondiale per club, ma non da grande protagonista: nell'annata del trionfo di Cardiff contro la Juventus, ha giocato soltanto tre partite in Champions, guardando la finale dalla panchina. Al Real prima e al City poi, ha sempre visto gradualmente ridursi il proprio utilizzo, soffrendo la concorrenza di Dani Carvajal e di Kyle Walker, che nell'ultima stagione l'ha soppiantato nelle gerarchie di Pep Guardiola. Complessivamente, Danilo ha giocato 62 gare da titolare su 152 negli ultimi quattro anni, pari al 40.7%, un dato che gli ha fatto perdere il giro della nazionale: convocato ai Mondiali del 2018 (dove ha però giocato una sola partita, contro la Svizzera), non è poi stato preso in considerazione per la Copa America, dove la Seleçao di Tite ha trionfato festeggiando in casa.

Danilo festeggia la conquista della Champions League dopo la vittoria del Real Madrid sulla Juventus nella finale di Cardiff, 2017.Getty Images

Il palmarès di Danilo in Europa:

Porto: 2 campionati (2012 e 2013), 2 Supercoppa (2012 e 2013)

2 campionati (2012 e 2013), 2 Supercoppa (2012 e 2013) Real Madrid: 1 campionato (2017), 2 Champions League (2016 e 2017), 1 Supercoppa UEFA (2016), 1 Mondiale per Clib (2016)

1 campionato (2017), 2 Champions League (2016 e 2017), 1 Supercoppa UEFA (2016), 1 Mondiale per Clib (2016) Manchester City: 2 campionati (2018 e 2019), 2 Coppa di Lega (2018 e 2019), 1 Coppa d'Inghilterra (2019), 2 Community Shield (2018 e 2019)

Punti di forza: duttilità e qualità caratteriali

Alla Juventus, Danilo sarà il nuovo padrone della fascia destra, ma la duttilità è sempre stata una delle sue caratteristiche principali: in passato, specialmente al Manchester City, si è adattato a giocare in molti ruoli, spaziando anche sulla sinistra, come interno di centrocampo ma anche come centrale nella difesa a tre. D'altronde, le qualità umane e caratteriali sono indiscutibili: negli anni, si è costruito una grande reputazione come uomo-spogliatoio e ha sempre condotto una vita extra-calcistica senza eccessi, lontano dai riflettori, da professionista esemplare.