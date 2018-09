Dybala e il Sassuolo: un anno dopo lo show, è giunta l'ora di riprendersi la Juventus

Quarta giornata del campionato 2017/18 La Juventus affronta il Sassuolo a Reggio Emilia e va in scena un’autentica esibizione. Quella del talento di Paulo Dybala, la Joya che prende per mano gli uomini di Massimiliano Allegri e li porta al 3-1 finale con una tripletta da incorniciare. Quarta giornata del campionato 2018/19, la Juventus ritrova il Sassuolo. Questa volta si gioca allo Stadium. Ma non è cambiato soltanto lo stadio. Sembra passata una vita, soprattutto per Dybala. Adesso è giunta l’ora di gettare la maschera e riprendersi una maglia da titolare. Prima che la panchina a cui si è dovuto abituare nelle ultime due uscite diventi la norma.

Dybala e un anno in chiaroscuro

Se prendiamo in esame i freddi numeri, l’argentino non se l’è affatto cavata male nella passata stagione. Ha chiuso con un bilancio di 26 reti in 46 presenze ufficiali con la Juventus, record in carriera. Se guardiamo quella annata nel suo complesso, però, troviamo una sorta di spartiacque. Proprio quello dello scorso 17 settembre. Dybala chiuse il quarto turno di campionato con 8 gol all’attivo in Serie A e addirittura 10 reti nelle prime sei partite ufficiali tra tutte le competizioni (aveva già segnato una doppietta in Supercoppa Italiana contro la Lazio). Da allora, invece, ha prodotto 16 gol in 36 presenze ufficiali. Non male, per carità, ma pur sempre una flessione netta: da una media (insostenibile, ovvio) di 1,6 reti a partita a una di 0,4. Fino allo 0 su 3 con cui ha aperto la stagione attuale. Non il massimo della vita.

"Voglio recuperare il mio posto"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport dopo lo 0-0 tra l’Argentina e la Colombia, l’attaccante bianconero si è caricato sulle proprie spalle anche qualche colpa. "Ammetto - ha dichiarato -, non ho iniziato come l’anno passato o anche nel 2016. Una cosa è certa: voglio arrivare a Torino per lavorare con profitto e recuperare il mio posto nella Juve". Lo zero nella casella gol prodotti non è però da mettersi in relazione con l’acquisto di Cristiano Ronaldo: "Con lui va benissimo. Dobbiamo solo continuare ad allenarci: abbiamo davanti tutta la stagione. Dopo avere la fortuna di giocare con Messi in nazionale, ora ho la possibilità di essere assieme a Ronaldo nella Juve. Bellissimo". Riallacciare i nodi con il passato non sembra un’operazione semplicissima. Chissà che non riparta proprio dalla sfida con il Sassuolo. Un match che evoca dolci ricordi.

Paulo Dybala segna su punizione in Sassuolo-Juventus 2017LaPresse

Quella tripletta, quel modulo e questa Juventus

Tre meraviglie di sinistro, una più bella dell’altra. Quella domenica mattina a Reggio Emilia Dybala mise in scena un’opera d’arte in movimento. Al 16’ la prima perla: sinistro al volo diretto all’incrocio, un dardo scagliato dal limite dell’area su scarico centrale di Mario Mandzukic. Al 49’ l’astuzia: tocco di punta nell’angolino basso su appoggio di Juan Cuadrado. E, al 63’, la specialità della casa: punizione per il definitivo 1-3. Il tutto concluso degnamente dalla standing ovation a lui tributata al momento della sostituzione con Federico Bernardeschi (84’). Il destino di quella Juventus sembrava già scritto, sulla falsariga della squadra che pochi mesi prima era arrivata sino alla finale di Cardiff sulla base di un 3-4-3/4-2-3-1 all’insegna della forza d’urto offensiva. Gonzalo Higuain prima punta, Mandzukic a sinistra, Cuadrado a destra e Dybala trequartista libero di trovare la posizione. La presenza del Pipita, unico nel suo genere per la capacità di associare gol e movimento lontano dalla porta, lo agevolava parecchio. Più di quanto non sia accaduto nella replica proposta da Allegri contro il Chievo. Da lì, però, si dovrà probabilmente ripassare per riproporre Dybala ad alto livello ed evitare ogni tipo di conflitto possibile con CR7.