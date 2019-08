Dybala fa da modello per la terza maglia della Juventus, ma spunta una telefonata con Icardi...

La terza maglia della Juventus ha tenuto fede alle anticipazioni: svelata sui canali social della squadra campione d'Italia, si presenta con una colorazione blu a effetto camouflage, arricchita con dettagli in bianco. La Juventus ha accompagnato il video di presentazione con la scritta "Carve your legacy", rendibile in italiano con "Scolpisci la tua eredità".

Paulo Dybala si è prestato per fungere da modello anche sul canale ufficiale di Adidas, la casa sportiva sponsor, ma il fantasista è da tempo al centro di voci di mercato, sballottato tra Inter e Manchester United. L'edizione odierna di "Repubblica" accenna a una telefonata tra Dybala e Mauro Icardi, all'interno della quale i due argentini si sarebbero scambiati opinioni sulla vita a Torino e Milano, raccolta di informazioni che andrebbe a corroborare l'ipotesi di uno scambio tra i due.

Juventus, Manchester United o Inter: quale futuro per Dybala?

In questo momento, però, la Juventus sarebbe più intenzionata a chiudere le operazioni per uno scambio con il Manchester United che coinvolga Romelu Lukaku: sempre secondo quanto riporta "Repubblica", il ds bianconero Paratici sarebbe volato a Londra per cercare di dare la sterzata definitiva alla trattativa. Il nodo della questione sarebbero i 15 milioni di commissioni chiesti allo United dall'intermediario Antun per conto della famiglia Dybala: i Red Devils non sono disposti a sborsare una cifra simile, che dovrà dunque ricadere sulla Juventus per mandare in porto l'affare.

Nel frattempo, l'Inter monitora la situazione, convinta che, alla fine, prevarrà il desiderio di Dybala di non trasferirsi in Inghilterra. In questo modo, i nerazzurri potrebbero tornare alla carica per Lukaku (l'offerta è però ferma a 65 milioni di euro) ma anche per Edin Dzeko, per cui la Roma ha nuovamente alzato il prezzo aggiungendo ai 20 milioni di base anche 5 di eventuali bonus.