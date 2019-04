Dybala-Kean e la Juventus ribalta il Milan: 2-1 e Scudetto più vicino

Niente da fare. Il Milan non riesce proprio a vincere allo Stadium, rimediando l’8° ko consecutivo nel nuovo impianto della Juventus. E dire che la squadra di Gattuso gioca meglio nel primo tempo, trovando il gol con Piatek e sfiorando la rete in altre occasioni (chiesto anche un rigore per il braccio di Alex Sandro). Nella ripresa, però, torna la solita Juventus che in qualche modo rimonta a piccoli passi. Ritrova il gol Dybla che segna un rigore da lui stesso procurato, ribalta tutto Moise Kean andato a segno per la terza partita consecutiva (quinta se consideriamo la Nazionale). Un buon modo per iniziare la settimana in vista dell’Ajax e domani potrà arrivare anche lo Scudetto...

Cronaca

Subito grandi emozioni allo Stadium con un’uscita non perfetta di Reina, non sfruttata dai giocatori della Juventus, e un gol mangiato da Piatek che non trova la porta sullo spiovente di Suso. Intanto si fa male Emre Can, che rimedia una distorsione alla caviglia destra: al suo posto Khedira. Al 30’ altra chance non sfruttata dal Milan, con Kessié che calcia a lato dopo il tocco di Suso. Il Milan, però, continua a crederci e al 35’ chiede un rigore per un braccio largo di Alex Sandro sul cross di Çalhanoglu. L’arbitro Fabbri va a rivedere al VAR, ma non assegna il penalty per i rossoneri. Piatek trova comunque il vantaggio al 39’, grazie all’assist di Bakayoko che ruba palla sfruttando un erroraccio di Bonucci. Solo nel finale si sveglia la Juventus, ma Reina dice di no ai tentativi di Mandzukic (in rovesciata) e Dybala.

Piatek - Juventus-Milan - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

La Juventus prova a partire con un’altra marcia nel secondo tempo, ma la prima occasione è ancora per il Milan con Szczesny che salva su Piatek. Al 59’ c’è però la follia di Musacchio che mette giù Dybala in area: dal dischetto si presenta proprio l’argentino che supera Reina per l’1-1. Il Milan risponde con Borini e Çalhanoglu, ma entrambi non trovano la porta. La Juventus sfiora invece il vantaggio con Bentancur che però non riesce a calciare dopo l’ottima sponda di Mandzukic. Partita viva, Piatek spreca tutto dopo un numero su Rugani, dall’altra parte fallisce una clamorosa occasione il neo entrato Kean. Viene anche annullato un gol a Kean, poi sbagliano Alex Sandro e Bernardeschi. È forcing della Juventus che all’84’ trova il vantaggio con Moise Kean che in diagonale supera Reina dopo un numero di Pjanic.

La statistica

+21 - Il vantaggio della Juventus sul Napoli in classifica. Se il Napoli dovesse perdere in casa contro il Genoa, sarebbe matematico lo Scudetto per i bianconeri (grazie agli scontri diretti).

Il Tweet

La decide ancora Moise Kean...

Il migliore

Miralem PJANIC 7 - Col suo ingresso il centrocampo bianconero cambia faccia. Non sbaglia una giocata ed entra nel 2-1 con l'anticipo vincente e l'assist per Kean: decisivo!

Il peggiore

Mateo MUSACCHIO 5 - Gioca una partita più che onesta in marcatura e nelle letture difensive. Ma rovina tutto con il fallo ingenuo e pesante che causa il rigore su Dybala. Decisivo anche lui, ma in negativo.

Tabellino

Juventus-Milan 2-1

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Rugani, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Emre Can (25’ Khedira), Bentancur, Spinazzola (61’ Pjanić); Bernardeschi; Dybala (66’ Moise Kean), Mandzukić. All. Massimiliano Allegri

Milan (4-3-3): Reina; Calabria (85’ Cutrone), Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu; Suso (76’ Castillejo), Piatek, Borini. All. Gennaro Gattuso

Marcatori: 39’ Piatek (M); 60’ rig. Dybala (J); 84’ Moise Kean (J)

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

Ammoniti: 41’ Bernardeschi, 59’ Musacchio, 77’ Çalhanoglu, 86’ Mandzukić

Espulsi: nessuno