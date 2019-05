Dybala: "Voglio restare alla Juventus, ma non dipende solo da me"

" Il futuro? Mio fratello ha parlato per se, io parlato con la società. Sanno che voglio continuare a giocare nella Juve. Poi non dipende solo da me, c'è una società che deve fare le sue scelte anche in base al nuovo allenatore "

Così Paulo Dybala, attaccante della Juventus, parlando a margine di un evento con gli sponsor a Milano. "L'Inter? Io ho molto rispetto per questa maglia e questi tifosi, parlo solo della Juve perchè mi sembrerebbe una mancanza di rispetto", ha aggiunto ai microfoni di Sky l'attaccante argentino rispondendo a una domanda sul fatto che la sede nerazzurra fosse proprio a pochi metri dal luogo dell'evento.

Speriamo di vincere tutto con il nuovo allenatore

"Il nuovo allenatore? Neanche la società lo sa ancora, speriamo sia uno forte che ci faccia vincere tutto". Così Paulo Dybala, attaccante della Juventus, parlando a margine di un evento con gli sponsor a Milano. "La cosa più importante è vincere, poi i tifosi vogliono vedere anche un bel calcio ma sta alla società scegliere e non a me", aggiunge l'argentino ai microfoni di Sky Sport. A proposito di Massimiliano Allegri, che lascia la Juve, Dybala ha detto: "Lo abbiamo salutato e ringraziato per tutto quello che ha fatto per noi, è stato l'unico allenatore che ho avuto qui, gli auguro il meglio". Sulla prima stagione al fianco di Cristiano Ronaldo, Dybala dichiara: "E' stata una bellissima esperienza giocare con Ronaldo, ho la fortuna di giocare con i due fenomeni più importanti ed è difficile spiegarlo". Il riferimento era chiaramente a Leo Messi, suo compagno con l'Argentina. E a proposito della Nazionale, Dybala conclude parlando della Coppa America: "E' molto importante per l'Argentina, speriamo di poter fare una coppa molto bella per portare il trofeo nel nostro paese".