Dzeko-Inter: siamo vicini! Alla Roma 10 milioni più il cartellino di Edoardo Vergani

In attesa di notizie riguardo a Lukaku, l’Inter si avvicina all’acquisto di Edin Dzeko dalla Roma. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra i club, con i giallorossi che si sono fatti sedurre dall’inserimento del giovane Edoardo Vergani come contropartita tecnica.

Le cifre: 10 milioni per Dzeko

Edin Dzeko costerà ‘solo’ 10 milioni, ma l’Inter pagerà immediatamente l’attaccante bosniaco senza ricorrere alle rate. In pià il cartellino di Edoardo Vergani che in stagione ha militato nella Primavera dell’Inter. Un’operazione, quindi, come quella di Nainggolan della scorsa stagione, quando fu ceduto alla Roma il giovane Zaniolo.