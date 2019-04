Dzeko porta la Roma al quarto posto: una buona Udinese cede per 1-0

Un altro 1-0, un altro successo preziosissimo. Pur tra le mille difficoltà che si è trovata a incontrare in stagione, la Roma è lì. E, grazie a una vittoria di misura su una valorosa Udinese, conquista momentaneamente il quarto posto in classifica che vale l'approdo in Champions League. Superate – momentaneamente, in virtù di una gara in più – sia il Milan che l'Atalanta. E cielo che si fa un po' più azzurro per la formazione di Ranieri, diversamente da quello della Capitale: il match è infatti caratterizzato dal diluvio che si scatena da un certo punto del primo tempo in poi, resistendo fino al 90'. Squadra bagnata e squadra fortunata, dunque. Mentre l'Udinese, pur perdendo, conferma i progressi fatti registrare nelle ultime settimane dopo il ritorno in panchina di Tudor. La lotta salvezza è però ancora lunga.

La cronaca della partita

Inizia molto meglio l'Udinese, che in tre minuti ha già calciato due volte: De Paul è impreciso dal limite, poi Mirante deve deviare in angolo il piazzato mancino di Mandragora. Al quarto d'ora ci prova anche Lasagna: la sua insidia incrociata passa non lontana dal secondo palo. La Roma si sveglia parzialmente solo prima della mezz'ora, creando qualche buona palla gol per passare in vantaggio: Cristante buca però da due passi, mentre Zaniolo non arriva al volo su un centro lungo di El Shaarawy. Al 32' Musso deve compiere l'unica parata della prima frazione su un sinistro di Marcano. Chiude il tempo Schick, che da posizione defilata non trova i pali ospiti.

Nicolò Zaniolo, Rodrigo De Paul, Roma-Udinese, Serie A 2018-2019, LaPresseLaPresse

Ranieri opera un doppio cambio all'intervallo: fuori Juan Jesus e Zaniolo, dentro Florenzi e Pellegrini. Ma a rendersi pericolosissima è l'Udinese: Mirante si oppone a Okaka prima e a D'Alessandro poi, quindi De Maio colpisce il palo di testa. A togliere le castagne dal fuoco, dopo un brivido firmato Cristante, è Dzeko al 67': El Shaarawy imbuca stupendamente per il bosniaco, che davanti a Musso non sbaglia, tornando al gol all'Olimpico in campionato dopo quasi un anno d'astinenza. Per l'Udinese è un colpo durissimo. La formazione di Tudor non riesce a reagire e il finale, pur con parecchia tensione, non propone colpi di scena. Finisce 1-0.

La statistica chiave

Piano piano, la Roma sta provando a ritrovarsi anche difensivamente. E a confemarlo è un dato: per la prima volta in questa stagione i giallorossi hanno tenuto chiusa la porta per due gare consecutive.

Il tweet

Il migliore in campo

El Shaarawy. Ci mette quel brio e quell'inventiva che, per un tempo, alla Roma mancano. E nobilita la propria prestazione con la stupenda imbucata che manda a segno Dzeko.

Il peggiore in campo

Schick. Ormai è più che confermato: in coppia con Dzeko fa fatica. Per provarci ci prova, ma combina poco. Come Juan Jesus, esce all'intervallo.

La dichiarazione

Claudio Ranieri: "Chi fa più paura nella corsa alla Champions League? Tutte le nostre avversarie sono squadre in salute, dipenderà dai dettagli. Stanno tutte molto bene fisicamente. Dovremo lottare fino all'ultimo".

Il tabellino

Roma (4-4-2): Mirante; Juan Jesus (46' Florenzi), Manolas, Fazio, Marcano; Zaniolo, Cristante, De Rossi (69' Ünder), El Shaarawy; Dzeko, Schick (46' Pellegrini). All. Ranieri

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio (84' Teodorczyk), Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora (69' Sandro), De Paul, D'Alessandro (72' Pussetto); Lasagna, Okaka. All. Tudor

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi

Gol: 67' Dzeko

Ammoniti: Juan Jesus, D'Alessandro, Ekong, Dzeko

Note: