Tutto fatto per Matthijs De Ligt alla Juventus: risolti gli ultimi problemi burocratici e accertate le garanzie e i termini di pagamento, il giocatore arriverà domani sera martedì 16 luglio a Torino per poi sostenere le visite mediche mercoledì mattina, come riporta Gianluca Di Marzio per Sky Sport. Accordo totale con l'Ajax. Ancora una volta è la Juventus a piazzare il colpo dell'estate, il secondo consecutivo...

Se non riesci a batterli, portali dalla tua parte. Nel luglio del 2018 il colpo da novanta del mercato bianconero era stato l’arrivo di Cristiano Ronaldo, il 5 volte Pallone d’Oro che con tre gol nel quarto di finale della Champions League 2017-2018 aveva eliminato la Juventus dalla Champions League con il suo Real Madrid. Quest’estate il colpaccio da mille e una notte della Signora si chiama Matthijs De Ligt, il 19enne talentuoso difensore e più giovane capitano della storia dell’Ajax: il centrale che, appena 3 mesi fa, con un gol dagli sviluppi di un calcio d’angolo, gelò lo Stadium condannando la Juventus a una prematura uscita di scena in Champions League.

Matthijs De Ligt stringe la mano a Cristiano Ronaldo durante Ajax-Juventus, Getty ImagesGetty Images

Il difensore più pagato della storia della Juventus

Dopo una lunga e laboriosa trattativa, De Ligt sta per diventare un giocatore della Juventus. Un’affare da 75 milioni circa inclusi i bonus, mentre il giocatore firmerà un quinquennale da 7,5 milioni di parte fissa che possono salire fino a 12 milioni con i bonus. A nemmeno 20 anni compiuti, De Ligt sarà il difensore più pagato della storia della Juventus (fino ad oggi, il record apparteneva a Lilian Thuram costato 82 miliardi di lire nel giugno 2001) e, il terzo difensore più pagato della storia del gioco dopo il connazionale e compagno di nazionale Virgil Van Dijk (84,65 milioni) e Lucas Hernandez, che poche settimane fa si è trasferito dall’Atletico Madrid al Bayern Monaco per 80 milioni di euro. De Ligt potrebbe scendere dal podio se sarà confermato lo sbarco di Harry Meguire dal Leicester al Manchester United per 89 milioni di euro.