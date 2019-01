Ecco chi è LionRock Capital: il progetto Suning attira investitori

Il mistero sembra svelato. Sarà il fondo LionRock Capital a rilevare le quote di Thohir? Il 31,05% dell’indonesiano, valutato circa 160 mln di euro, potrebbe già passare in mano di questo fondo entro la fine del prossimo mese. Si era vociferato di un interesse concreto di Alibaba, tramite il fondo Yunfeng Capital, con il quale Suning, e più specificamente nella persona di Zhang Jindong, intrattiene legami commerciali e di amicizia con Jack Ma . Tuttavia, non è escluso che una partecipazione indiretta del presidente dell’azienda di spedizioni sia celata dietro questa operazione.

LionRock Capital è un fondo con sede a Wan Chai (Hong Kong), nato nel 2011 da Daniel Kar Keung Tseung ed investe principalmente nei settori sportivo, e-commerce, alimentare e medico, campi, non a caso, affini a quelli di Suning.com:

" LionRock Capital (Hong Kong) è una società di venture capital specializzata in investimenti in fase di crescita. Fornisce supporto strategico, finanziario e di corporate governance. L’azienda investe tipicamente in consumo domestico, telecomunicazioni, media, tecnologia, servizi di consumo e professionali e servizi di infrastruttura. "

Inoltre, il suo portfolio detiene azioni in Hailo, una compagnia di trasporti online in Italia, che è dietro all’ App My Taxy. Solo nel 2018 la società ha avuto un utile di 5,4 milioni di dollari.

Chi è Daniel Tseung?

” Mr. Tseung è il fondatore e Managing Director di LionRock Capital. Tseung è anche Senior Advisor di Sun Hung Kai Properties Group, dove ha ricoperto l’incarico di Managing Director di Sun Hung Kai Properties Direct Investments Limited, la divisione di private equity di uno dei maggiori conglomerati asiatici i cui interessi commerciali includono proprietà immobiliari, servizi finanziari , telecomunicazioni e infrastrutture. Prima di entrare a far parte del Sun Hung Kai Properties Group nel 2000, Mr.Tseung ha lavorato dal 1997 al 2000 presso GE Equity, la divisione di private equity di GE Capital, e dal 1993 al 1995 a DE Shaw, un importante hedge fund globale. Inoltre, è Senior Advisor di Owens Corning (NYSE: OC), una società Fortune 500 e leader mondiale nella fornitura di sistemi di materiali da costruzione e soluzioni composite, per la quale il signor Tseung è stato membro indipendente dal 2006 fino al 2010. Tseung è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di RCN Corporation (NASDAQ: RCNI), un fornitore leader di servizi via cavo, telefono e dati, ed è stato Presidente del Compensation Committee. Consigliere di amministrazione dal 2004 fino all’acquisizione di RCN per 1,2 miliardi di USD nell’agosto 2010. Mr. Tseung ha conseguito una laurea presso l’Università di Princeton e un master presso l’Università di Harvard” si legge su crunchbase.com.

Il fondo non ha mai operato direttamente nel mondo dello sport, né in quello del calcio. Anche se è già partner di Suning Sports, comparendo nel portfolio insieme ad altre società cinesi. La società è pronta a fare il suo ingresso nel mondo del calcio: Zhang Jindong, rappresentante nell’Assemblea del Popolo fino al 2023, ha convinto il presidente Xi Jinping con il progetto di una società calcistica in grado di portare guadagni anche in Cina e ha affascinato personalità e imprese di spicco. Ora, anrche l’Inter potrà vantare la potenza di un fondo, con Jack Ma osservatore interessato.

Video - Spalletti: "Skriniar resta all'Inter perché nessuno ha i soldi per pagarlo" 00:47

a cura di Matteo Tombolini

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi