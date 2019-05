Edicola: Allegri tratta con la Juventus, il PSG osserva interessato

Tentazione Allegri: il PSG è interessato

Il titolo che campeggia in "prima" sul CorSpor (se la divide con "Roma scapoccia") riguarda Max Allegri: il PSG attende l'esito del vertice Agnelli-Max per eventualmente inserirsi sull'allenatore toscano.

La nostra opinione : Sono giorni bollenti sulle panchine di mezza Europa: ci sono tecnici già certi del proprio posto in vista della prossima stagione (tra questi Ancelotti, Zidane, Valverde, Guardiola) e altri che sono ancora in trattative. Tra questi anche Tuchel (PSG) e Allegri (Juventus): mentre al momento le percentuali danno Max alla guida dei bianconeri almeno al 75%, non è assolutamente certo che i parigini continuino con l'ex Borussia Dortmund. E allora ecco che gli incroci tra Tuchel, Allegri e Conte - perché no - assumono una certa importanza. Sono tanti i tifosi della Juventus che spingono per un ritorno in base dell'ex allenatore, quello che ha riportato in auge la Juventus dopo anni di anonimato, e altrettanti sono quelli a cui un altro anno di Allegri risulterebbe indigesto. Sono tutti particolari che i dirigenti della Juventus stanno valutando in sede di colloquio con Allegri, il quale d'altra parte non ha mai fatto mistero di voler rimanere. In tutto questo si parla anche a Parigi: Tuchel è in bilico e i due allenatori più considerati dal PSG sono proprio i due italiani. Magari alla fine non succederà niente, ma occhio agli sviluppi di questi due dibattiti.

La Juve che verrà: Rabiot, De Ligt, James, fuori Dybala o Pjanic

Sulla Gazzetta si parla invece del mercato-calciatori della Juventus: oltre ai nomi in entrata, occhio anche alle uscite. Dybala o Pjanic, ma anche Douglas Costa e Joao Cancelo.

La nostra opinione: Tutto fantacalcio per il momento ma perché non sognare? De Ligt è naturalmente il "Nome" con la n maiuscola, ma per meno di 70 milioni (già offerti dal Barcellona) non si muove, e allora meglio focalizzarsi sugli obiettivi più raggiungibili: Rabiot - a parametro zero ma con uno stipendio a doppia cifra (10) e James Rodriguez, in esubero dal Bayern e quindi assolutamente appetibile. E con un occhio alla situazione di Higuain, che raggiungendo un tot di presenze con il Chelsea sarebbe automaticamente riscattato, incidendo positivamente sui bilanci juventini. Ad allarmare un po' sono i nomi in uscita: Dybala è valutato 100 milioni, Pjanic piace molto al Real Madrid, Cancelo è oggetto del desiderio dei due club di Manchester (comprato a 40 può essere venduto a 60) e anche Douglas Costa può essere tra i sacrificabili.

Milan: Saint Maximin in entrata, André Silva verso i Wolves

In attesa di conoscere il destino europeo dei rossoneri, ecco i nomi per il mercato: Saint-Maximin conferma i contatti ("A gennaio era prematuro"), ma attenzione anche a Malcom ed Everton. Intanto André Silva potrebbe non tornare in base: piace ai Wolves.