Edicola: Arriva Sarri, parte il mercato Juventus, da Pogba a Icardi passando per Milinkovic

Sarri alla Juve, da "Avanti tuta" a "Era Sarri" e "Adesso viene il bello": via al calciomercato

La notizia dell'ufficialità di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus dà anche il via vero e proprio al calciomercato bianconero: e quindi si parla di Pogba, che ieri ha aperto all'uscita allo United, di Icardi (anche se ora è in vacanza), oltre a Milinkovic Savic e Federico Chiesa, fresco di doppietta in Under 21.

La nostra opinione : Andiamoci piano. Sarri è appena sbarcato nel mondo Juve, ora ci sarà tempo per verificare quali siano i suoi desiderata e quanti siano effettivamente i cambi da attuare nel roster già molto ricco dei bianconeri. La sensazione è che Sarri non sia certo un allenatore che pretende grossi cambiamenti nelle proprie rose, anzi: probabilmente il primo vero lavoro che dovrà fare il nuovo tecnico sarà cercare di capire quali siano effettivamente i giocatori su cui (ri)fondare la propria idea di gioco e - nel caso - provare a rivilitalizzare qualcuno che negli ultimi periodi ha reso meno di ciò che si pensasse (leggi Dybala e Rugani) e qualcun altro che sembra al momento fuori dal progetto (il tanto amato Higuain). Solo dopo questo lavoro di analisi, si potrà pensare a cosa possa servire al progetto di Sarri: certo, un'ala potente e con tanti gol in faretra stile Federico Chiesa sembrerebbe fare al caso del Comandante. Ma questo è solo un velato suggerimento...

Milan: via alla rivoluzione? In chiave mercato si parla croato

Oggi dovrebbe essere il G-Day, ovvero il giorno dell'annuncio del nuovo mister, Marco Giampaolo: anche qui, bisognerà attendere l'ok del tecnico per dare il via alle danze. Intanto Boban - secondo il Tuttosport - prova a dare un'impronta più croata alle mire di mercato.

La nostra opinione: Kramaric, Mandzukic, Lovren, Moro, Marin... L'associazione Boban-calcio croato sembra semplicistica ma in tempi di ristrettezze economiche "tutto fa brodo". Anche qui probabilmente prima bisognerà fare il punto della situazione: cosa c'è, cosa manca, chi parte, chi rimane? Intanto il ruolo da coprire numero 1 sembra essere quello del regista di centrocampo: continuano i colloqui, il ballottaggio sembra a due tra Sensi e Veretout. Qui l'investimento andrà fatto e probabilmente sarà garantito da qualche cessione: si parla di non meno di 25 milioni. Si parla anche di chi Giampaolo porterebbe dalla Sampdoria: già detto di Praet, il nome "nuovo" è Gabbiadini.

"Kovacic vuole solo l'Inter"

Nel Corriere dello Sport si parla di un clamoroso ritorno di Mateo Kovacic all'Inter: il centrocampista del Real Madrid potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione: Situazione ancora tutta da verificare, soprattutto perché all'Inter si parla ancora in maniera insistita di Nicolò Barella in ingresso dal Cagliari e anche con cifre di un certo livello (50 milioni di euro). In questo caso il centrocampo diventerebbe già abbastanza folto e quindi bisognerebbe fare una cernita: certo, se partisse qualcuno allora forse si potrebbe trovare spazio anche per Kovacic, che darebbe al reparto un po' di qualità e maggiore esperienza in campo internazionale (soprattutto in vista della Champions). Al momento però sembra solo una voce.