Edicola: Atletico e United su Perisic: l'Inter lo cede già a gennaio? Marcelo vuole la Juventus

Atletico Madrid e Manchester United punta Perisic: addio già a gennaio?

L’indiscrezione che non t’aspetti la lanciano la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera e riguarda Ivan Perisic che potrebbe lasciare l’Inter già a gennaio. Nelle ultime ore dalla Spagna e dall’Inghilterra sono pervenuti dei sondaggi per l’esterno croato che i nerazzurri valutano almeno 40 milioni. Se da qui a una settimana questi sondaggi si tramuteranno in offerte cash, l’Inter potrebbe davvero decidere di far partire Perisic. In caso di partenza immediata, l’Inter potrebbe tornare alla carica per il francese Martial dello United.

La nostra opinione : Che Perisic possa essere il maggiore indiziato a fare le valigie in casa Inter non è una notizia del tutto nuova, ciò che sorprende semmai è che l’unione fra il croato e i nerazzurri si possa interrompere già nel mercato di gennaio. Sinceramente i tempi sono assai ristretti perché una cessione si concretizzi già nella sessione invernale ma se davvero perverrà una proposta da 40 milioni cash da Madrid o da Manchester, l’Inter la ascolterà anche se trovare un rimpiazzo adeguato non sarà assolutamente semplice. Più probabile comunque che l’uscita di Perisic si concretizzi a giugno, magari ad un prezzo maggiorato se il croato in questi sei mesi tornerà sui livelli mostrati durante la sua esperienza al mondiale con la Croazia. Comunque vada per arrivare a Modric o un top player a centrocampo, un’uscita importante è necessaria e Perisic (che costò poco meno di 20 milioni di euro) garantirebbe una splendida plusvalenza.

Marcelo avvisa il Real: "Voglio la Juve", posibile scambio con Alex Sandro?

Il Tutto Sport rilancia i rumors della stampa spagnola riguardo all’aut-aut di Marcelo che avrebbe confidato apertamente al Real Madrid di lasciarlo partire nel caso in cui la Juventus manifesti una proposta nei suoi contronti. I bianconeri secondo il quotidiano torinese ci starebbero seriamente pensando e l’affare potrebbe concretizzarsi sulla base di uno scambio alla pari con Alex Sandro. Se il Real non dovesse dimostrarsi interessato al brasiliano, la Juve potrebbe pensare di cedere Alex Sandro in Inghilterra ed avanzare una proposta di 50-60 milioni al club merengue. La Juventus in queste ore deve risolvere anche la grana Benatia (che vuole partire in direzione Francia o Qatar), per rimpiazzarlo sempre secondo il Tutto Sport Paratici potrebbe puntare su Christensen del Chelsea. Più defilate le opzioni Sokratis, Mustafi, Nastasic e Ogbonna.

La nostra opinione : Che Marcelo voglia lasciare il Real Madrid e trasferirsi alla Juventus alla corte dell’amico Cristiano Ronaldo è risaputo, che questo trasferimento si possa concretizzare però nei prossimi sei-sette giorni ci sembra assai complicato. Anche perché Alex Sandro ha appena rinnovato il contratto e trovare un’acquirente disposto a mettere sul piatto 60 milioni di euro già a gennaio potrebbe non essere affatto scontato. Servirebbe un gesto di rottura di Marcelo eclatante che però ci sembra difficile possa arrivare. Più possibile invece un’uscita di Benatia che potrebbe lasciare il passo ad un’entrata di Darmian più di a un profilo come Christensen.

Il PSG vede Allan e il Napoli trova il sostituto: Fornals

Proseguono i contatti diretti sull’asse Napoli-Parigi per chiudere il trasferimento di Allan al PSG. Secondo il Corriere dello Sport l’affare si potrebbe chiudere sulla base di una proposta da 50 milioni più 50 di sponsorizzazione dal Qatar. In caso di uscita i partenopei hanno già pronta l’alternativa: Pablo Fornals, 22enne centrocampista del Villarreal che è legato da una clausola di 30 milioni di euro. Ma le uscite in casa Napoli non sono finite qui, il Mirror rilancia un Chelsea pronto ad avanzare una proposta per Hysaj.

La nostra opinione : Visto il successo dell’operazione Fabian Ruiz, il Napoli potrebbe davvero sostituire Allan con un altro giocatore protagonista in Liga come Pablo Fornals, nazionale Under 21 della Spagna con doti più da regista puro rispetto ad Allan. Per età, caratteristiche tecniche e valutazione potrebbe essere il profilo ideale anche se un motorino come il brasiliano ex Udinese è difficile da sostituire. Riguardo a Hysaj, i rumors del Mirror sono tutti da verificare e in meno di una settimana è difficile trovare la quadra. A meno che il Chelsea non metta sul piatto una proposta da almeno 25-30 milioni di euro. Staremo a vedere ma ci sembra difficile che possa arrivare.