Edicola: Conte aspetta la Juve per dire sì all'Inter, Milan su Di Francesco

Conte all'Inter ma è decisivo l'incontro tra Agnelli e Allegri

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' restano aperte cinque piste per Antonio Conte (chiusa quella relativa alla Roma): due italiane, tre estere. L’Inter è in pole position, la Juve resta un'ipotesi in caso di separazione da Allegri, Manchester United, PSG e Bayern Monaco guardano interessate. Dopo l’incontro tra Agnelli e Allegri, come riporta anche 'Tuttosport', gli ultimi dubbi dell’ex ct potrebbero essere fugati.

La nostra opinione: l’impressione è che Conte voglia tornare in Italia, la certezza è che vuole farlo solo se messo in condizione di lottare subito con la Juventus: "Devo avere la percezione di poter battere chiunque", ha spiegato nell’intervista a Veltroni. L’Inter dovrà convincerlo soprattutto di questo, di avere i margini operativi non solo per accontentarlo economicamente, ma anche per fornirgli una rosa che lui può trasformare in una squadra da "titolo".

Il Milan punta forte su Di Francesco

ll nome in cima alla lista dei desideri milanisti è quello di Eusebio Di Francesco. Negli ultimi giorni, è stato segnalato a Milano e, secondo quanto scrive 'Il Corriere della Sera', il dt Leonardo si sarebbe spinto oltre, facendo seguito ai primi contatti tramite intermediari con un incontro di persona, un primo contatto diretto, un'indicazione seria sulle intenzioni del Milan che, però, deve fare i conti con un Siviglia sempre fortemente interessato.

La nostra opinione: il destino di Gennaro Gattuso in panchina appare ormai segnato, a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale in classifica, e la dirigenza dunque si sta muovendo alla ricerca del nuovo allenatore. Di Francesco è apprezzato per la filosofia di gioco, i costi non eccessivi dell'operazione e la sua predisposizione al lavoro con i giovani. Il Siviglia è un’insidia concreta grazie al lavoro del ds Monchi che dopo Roma vorrebbe lavorare nuovamente con il tecnico abruzzese.

La Roma vira su Gasperini

Dopo Conte, il secondo nome sulla lista della Roma per la panchina è quello di Maurizio Sarri, ma gli ultimi risultati al Chelsea complicano la trattativa portata avanti qualche mese fa da Franco Baldini. Il discorso è simile per Gian Piero Gasperini, ma con lui c’è qualche chance in più. Lo riportano ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Leggo’.

La nostra opinione: il ceo giallorosso Guido Fienga e il consulente del presidente Franco Baldini si sono messi all’opera per trovare un’alternativa ad Antonio Conte, dopo il suo ‘no’ ai capitolini. L’attuale tecnico dell’Atalanta potrebbe avere voglia di allenare una big dopo il fallimento all’Inter di qualche anno fa.