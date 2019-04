Edicola: Conte chiama Dzeko e Bergwijn all'Inter, Balotelli al Brescia?

La lista di Conte: Bergwijn, Dzeko o Lukaku

Le voci che vorrebbero Antonio Conte prossimo allenatore dell’Inter si fanno sempre più insistenti e la Gazzetta dello Sport questa mattina prova a ipotizzare la lista dei desideri del tecnico salentino (che chiederebbe dieci milioni netti per cominciare il lavoro in nerazzurro). Conte ripartirebbe dal perno Nainggolan e in sede di mercato chiederebbe Dzeko o Lukaku in luogo del partente Icardi e l’ala sinistra del PSV Bergwijn al posto di Perisic, destinato a raggiungere la Premier League. Gundogan, Eriksen, Rakitic e Barella gli altri nomi per la linea mediana.

La nostra opinione: La pista Conte-Inter è autorevolissima e più passano i giorni più il mosaico si compone. Pare prematuro delineare il quadro di mercato, ma la sensazione è che i giorni di Icardi e Perisic all’Inter siano contati. In quanto ai sostituti, si tende a sparare alto considerato anche il fatto che i nerazzurri dal primo luglio usciranno dal settlement agreement liberandosi dai paletti del fair play finanziario.

Rabiot, la Juventus torna o no in gioco?

Dalla Catalogna sono sicuri: la Juventus avrebbe superato la concorrenza del Barcellona per Adrien Rabiot, centrocampista ormai in rotta con il PSG da cui si svincolerà la prossima estate. Secondo Tuttosport, però, la Juventus sarebbe piuttosto “fredda” sulla pista che porterebbe al francesino anche se oltre a Ramsey probabilmente arriverà qualcun altro a rinfoltire la linea mediana.

La nostra opinione: La sensazione è che la signora Veronique, madre e procuratore di Rabiot, abbia fatto un po’ di terra bruciata attorno a sé. Al momento nessuno farebbe carte false per il “separato in casa” del PSG, ma certamente sia Barcellona che Juventus lavorano sottotraccia per sondare il terreno visto che assicurarsi la qualitativa mezzala classe 1995 a costo zero rimarrebbe a tutti gli effetti un affare.

Balotelli, futuro al Brescia?

Mentre tiene banco il caso Balotelli (l’attaccante italiano rischia una lunga squalifica per un presunto pugno rifilato al difensore centrale del Bordeaux Pablo Castro), fa notizia l’interessamento del presidente del Brescia Cellino che in caso di Serie A vorrebbe portare proprio l’attaccante del Marsiglia alla corte di Corini. Il nodo principale, ovviamente, sarebbe rappresentato dal cospicuo ingaggio.

La nostra opinione: Al momento è poco più che una suggestione, ma se davvero Balotelli dovesse saltare la restante parte di stagione per maxi squalifica a quel punto non sarebbe assurdo ipotizzare un futuro lontano dalla Francia. Magari tornando a casa, visto che Mario è bresciano d’adozione.