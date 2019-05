Conte: sorpasso Inter sulla Roma

Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', su Antonio Conte è tornata in pole l’Inter: lunedì scorso Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro della parte sportiva, ha incontrato l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana chiedendogli espressamente di aspettare a firmare con la Roma.

La nostra opinione: Marotta sta cercando di convincere il presidente Zhang a sborsare gli 80 milioni di euro che servirebbero per il cambio in panchina, soldi che in primis verrebbero versati per l’esonero di Spalletti che ammonta a 28 milioni. In più c’è da fare i conti con l’ingaggio di Conte da 16 milioni a stagione, più le spese per l’entourage: un aiuto può arrivare dal decreto Crescita del Governo, come spiega 'La Repubblica', con l’ex tecnico del Chelsea e della Juventus che rientrerebbe fra quei cervelli che garantiscono sgravi alle aziende che li faranno rientrare in Italia. Lippi gli avrebbe sconsigliato l’esperienza nerazzurra per il passato vittorioso bianconero che molti tifosi potrebbero mal digerire, ma questo non pare essere un grande problema.

Il Real Madrid chiude l'affare Jovic

Luka Jovic sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Anche 'As' conferma le indiscrezioni degli scorsi giorni, aggiungendo le cifre dell'affare. L'operazione che consegnerà finalmente un nuovo bomber nelle mani di Zidane costerà ai Blancos circa 60 milioni di euro: 48 per l'Eintracht Francoforte e 12 per il Benfica, che si era assicurato il 20% sulla futura rivendita del giovane e talentuoso attaccante. Per Jovic, invece, contratto di sei stagioni.

La nostra opinione: niente Serie A, né Inter né Juventus per l’attaccante che tanto ha fatto parlare di sé in questa stagione firmando l’eliminazione dei nerazzurri dall’Europa League. È un peccato perché il 21enne bomber serbo è uno dei profili più interessanti che ci sono in giro nel suo ruolo e sarebbe stato bello vederlo nel nostro campionato.

Lucas Leiva rinnova con la Lazio

" Il rinnovo? È stata una scelta abbastanza facile. A Roma mi sono sentito bene dal primo giorno. La squadra mi ha accolto al meglio. Mi piacerebbe essere ricordato come un giocatore che ha dato tutto per la maglia, per l’impegno, per il rispetto verso società, compagni, tifosi. La Champions League? Spero di tornare a giocarla, sarebbe un sogno farlo con la Lazio "

Queste le parole di Lucas Leiva in un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport.

La nostra opinione: il centrocampista della Lazio ormai rappresenta il faro della squadra di Inzaghi, punto di riferimento del centrocampo ed elemento imprescindibile per i biancocelesti. Una figura carismatica e di grande esperienza internazionale, insomma un profilo da Champions che la Lazio, in lotta per un posto in Europa e in finale di Coppa Italia, vuole tenersi stretto. Il rinnovo in questione è fino al 2022.