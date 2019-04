Edicola: Conte-Roma, si può fare sul serio. Icardi-Dybala, salta lo scambio

Conte-Roma, si può fare

I contatti vanno avanti da qualche settimana e la voce si fa sempre più insistente. E’ in prima del Corriere dello Sport, poi ripresa a pagina 16 dell’edizione nazionale. Si sono intensificati i rapporti, figli della voglia di rientrare in corsa di Conte e di un’Inter che a parole continua a confermare Spalletti. Su Conte ci sono tante società: Inter in primis, ma anche Bayern Monaco e PSG se non dovessero confermare Kovac e Tuchel. E poi occhio alla Juventus. Ma la Roma sta lavorando ormai pesantemente in pressing da settimane. Resta il nodo ingaggio: i giallorossi non possono arrivare a 9 milioni netti a stagione, ma un’intesa – scrive il CorSport – pare si possa trovare.

La nostra opinione. Chi compra Conte, fa un affare. Punto e basta. Antonio è un fuoriclasse della panchina e l’ha dimostrato ovunque, vincendo subito e facendo sovraperformare anche rose mediocri (come Juventus del primo anno, Chelsea o il caso più eclatante la nazionale). Se la Roma riuscisse davvero a strapparlo alla concorrenza, farebbe un affarone clamoroso, tornando di prepotenza tra le contendenti al titolo tutto di un botto. Alla Roma paiono aver capito infatti una cosa: l’allenatore è una figura fondamentale. Ben vengano gli sforzi qui sull’ingaggio, piuttosto che l’ennesimo colpo da 30/35 milioni che non cambia poi le carte in tavola.

Icardi-Dybala, salta lo scambio Inter-Juve

In prima pagina della Gazzetta dello Sport c’è un richiamo, poi approfondito a pagina 12. Si raffredda la pista della scambio Inter-Juventus per Icardi-Dybala. Né Marotta né Paratici sarebbero infatti convinti fino in fondo dell’affare, che potrebbe rivelarsi un boomerang per il loro operato a livello dirigenziale. Dunque pista che si è raffreddata moltissimo, con le aperture su una loro cessione che restano ampie ma non per l’affare sull’asse Milano-Torino.

La nostra opinione. Comprensibile. Fanno bene Marotta e Paratici a non rischiare una mossa così clamorosa, per quello che di fatto è il loro primo mercato vero da ‘separati’. La sensazione è che nonostante tutto, specie con un nuovo tecnico, a guadagnarci sarebbe stata di più l’Inter, con un Dybala che senza le richieste da ‘tuttocampista’ di Allegri potrebbe avere tantissimo da dare se rimesso vicino alla porta. Questo però è un altro discorso. I due in qualche modo saranno sul mercato ancora a lungo, ma ci sta che non parta un’operazione così rischiosa per entrambe.

Real Madrid: piace Pjanic

A pagina 8 di Tuttosport come al solito tanti scenari in casa Juve, con questa volta un occhio specifico al mercato in uscita. E’ Miralem Pjanic , che sarebbe nei piani del Real Madrid. Zidane avrà un maxi budget a disposizione per l’estate (addirittura 500 milioni) ed è pronto a rivoluzionare la squadra. Piace Pjanic, la cui richiesta economica della Juventus è però di ben 70 milioni.

La nostra opinione. Se esce Pjanic, la Juventus deve entrare con un regista. E non ci sono dubbi a riguardo. Ecco perché ci pare un’operazione un po’ fantasiosa. I bianconeri perderebbero infatti l’unico giocatore di cui non hanno un sostituto naturale, rinforzando tra l’altro una diretta concorrente europea alla Champions. Tra l’altro a Madrid il primo obiettivo per la mediana in realtà è Pogba. Affare difficile.