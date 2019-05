Conte scarta la Roma, Inter in pole

“Oggi le condizioni non ci sono ma penso un giorno, prima o poi, io andrò ad allenare la Roma”, così Antonio Conte sulle pagine della Gazzetta dello Sport nell’intervista a Walter Veltroni. Scartata l’ipotesi Roma, rimangono forti le suggestioni Inter, Manchester United e più defilate Milan, PSG o Bayern Monaco. Ma secondo la “Rosea” l’Inter sarebbe in pole, forte della presenza di Marotta e di un parco giocatori di tutto rispetto.

La nostra opinione: tramontata la suggestione Roma per motivazioni prettamente economiche e legate a un progetto che non strega l’ex ct, l’Inter rimane l’indiziata principale per accogliere Antonio Conte. Gli ingredienti portano tutti lì ormai, anche se ci aspettiamo un tentativo in extremis del Milan di Leonardo. Già, Conte fa gola eccome anche all'altra sponda del Naviglio.

Scambio Pogba-Dybala?

Tuttosport torna ad analizzare un fronte molto caldo, quello che porta al nome di Paul Pogba. Secondo il quotidiano sportivo torinese Juventus e Manchester United potrebbero imbastire lo scambio Pogba-Dybala. Il primo avrebbe realizzato di non potrer ambire ai traguardi più prestigiosi con lo United, il secondo rivorrebbe un ruolo di star assoluta che alla Juventus gli è precluso.

La nostra opinione: al netto delle rispettive volontà e degli incastri di mercato, la soluzione non convince dal punto di vista economico, perchè il cartellino di Pogba vale 30/40 milioni in più di quello di Dybala e l’ingaggio ammonta quasi al doppio. Mentre le quotazioni di Pogba rimangono comunque alte, quelle di Dybala sono in calo: se davvero la Juventus volesse riportare il “Polpo” a Torino dovrebbe pensare a un pacchetto più corposo da proporre.

Inter su Perez

Secondo il Corriere dello Sport Marotta starebbe lavorando sottotraccia per portare Ayoze Perez all’Inter nell’ottica di rinnovare il parco esterni d’attacco. Con le probabili partenze di Candreva, Keita e Perisic la Benemeata è pronta a rifarsi il look: per arrivare all’esterno d’attacco 25enne in forza al Newcastle servonoo 20-25 milioni.

La nostra opinione: Indubbiamente si tratta di un profilo altamente qualitativo, capace quest’anno di autografare 12 gol e 4 assist. Prelevandolo dal Newcastle in anticipo sulla concorrenza internazionale sarebbe un grande affare. Insomma, per Eurosport è un “sì”.