Edicola: Correa vuole solo il Milan, si può fare; il Real Madrid torna su Van de Beek

Correa vuole solo il Milan: ballano almeno 10 milioni

"Voglio solo il Milan": questa l'ultima novità nel caso Correa-Milan. Pare che il giocatore abbia insistito con la propria società nel dire che la sua prossima destinazione debba essere unicamente quella rossonera, nonostante abbia anche un'offerta più vantaggiosa dal punto di vista contrattuale da parte del Monaco.

La nostra opinione: Al momento la batteria degli attaccanti del Milan vede Piatek, il neo-arrivato Leao, e poi Andrè Silva (in partenza) e Samu Castillejo, con Suso dirottato sulla trequarti e Borini addirittura sulla linea dei centrocampisti. Serve qualcosa, quindi e quel qualcosa sembra essere proprio quell'Angel Correa sfiorato la scorsa settimana, prima che sfumasse André Silva al Monaco. L'innamoramento però c'è stato, e quindi il flirt continua: il giocatore ha insistito perché il suo agente Agustín Jiménez parlasse di nuovo con Boban e Maldini, per ribadire la propria volontà di vestire il rossonero. E allora è un affare che s'ha da fare, visto che ballano solo 10 milioni tra domanda (50 milioni) e offerta (40+bonus).

Roma: Alderweireld si complica ma l'intesa c'è

L'infortunio di Foyth in amichevole potrebbe chiudere all'uscita di Alderweireld dal Tottenham: se il ko del difensore dovesse risultare più lungo del previsto allora l'affare che porterebbe il belga in giallorosso potrebbe sfumare.

La nostra opinione: Che peccato! Proprio quando sembrava fatta - oggi tutti i quotidiani spingevano in maniera massiccia sul "sì" - ecco che un infortunio potrebbe rompere le uova nel paniere. Eh sì che la Roma sarebbe stata disposta a spendere 20 milioni di euro (senza arrivare ai 28 voluti dal Tottenham) anche considerato che il giocatore è in scadenza di contratto. Sicuramente si tratterebbe di un innesto di qualità e quantità, anche in chiave europea, per una squadra come la Roma che in ricostruzione ne avrebbe molto bisogno.

Aspettando Pogba, il Real ripensa a Van de Beek

As e Marca ripropongono quella che è stata una delle idee dell'estate del Real Madrid: visto che Pogba sembra complicarsi, se non altro per la portata dell'affare, allora ecco una carezza a Donny van de Beek, così bravo nell'Ajax-meraviglia della scorsa stagione.

La nostra opinione: Da Pogba a Van de Beek il passo è molto lungo: vogliamo molto bene al ragazzo olandese che insieme ai suoi "amici" dell'Ajax ci ha deliziati durante tutta la scorsa stagione, ma il gap con il francese è ancora molto ampio. Paul è ormai maturato, è campione del mondo, ed è leader vero sia in Nazionale che al Manchester United, e quindi in parte è anche giusto che la sua quotazione abbia raggiunto quote da super-top-player (150 milioni); dall'altra parte, Van de Beek a 22 anni è in rampa di lancio e ha un futuro assicurato, costa 80 milioni che sarebbero certamente ben spesi. Zidane continua a preferire il suo connazionale ovviamente, anche perché batte sul tasto della "titolarità" di un giocatore che andrebbe a comporre una mediana da favola con Modric, Kroos e Casemiro. Piano A e piano B, entrambi davvero niente male.