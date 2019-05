Dybala, idea Atletico. E il fratello: "Se ne va. Non sta più bene là"

Secondo la Gazzetta dello Sport il futuro di Dybala sarà lontano dalla Juventus. L'argentino piace al Cholo per il post Griezmann. Il fratello Gustavo a Radio Impacto Cordoba ha sbottato: "Non sarà l'unico a partire". Secondo il Tuttosport ci sono in corsa anche Bayern, PSG e Manchester United.

La nostra opinione: Griezmann se ne va, Dybala arriva? L'Atletico cerca una stella - o semi-stella - per sostituire il partente francese (direzione Barcellona dei sogni) e allora ecco accavallarsi i nomi: ieri Icardi, oggi Dybala. Una tesi, quelli che porterebbe alla Joya, avvalorata dalle parole del fratello Gustavo, che non fa misteri circa l'inclinazione del fratello: "Ci sono molte possibilità che Paulo se ne vada, ha bisogno di cambiare, e non sarà l'unico a farlo. Fuori dal campo nessun problema con Cristiano Ronaldo. I problemi sono in campo: non si può contro di lui e Paulo è giovane. Rimarrà in Italia o andrà all'estero? Questo non lo posso dir, era molto a suo agio in Italia, ora non lo è più". L'allarme in casa Juve risuona sentendo anche la parte dell'intervista in cui Gustavo tira in ballo altri componenti della squadra: "Molti giocatori bianconeri sono scontenti, non solo Paulo. Parole di fuoco che indicano la via a Dybala, già dato da molti in partenza ancor prima di queste chiare esternazioni. La sensazione è che a fronte di un'offerta congrua (alla Juventus si aspettano 100 milioni, ma si può trattare) il ragazzo possa partire: e probabilmente la destinazione Madrid, sponda Atletico, non sarebbe malvagia. Chissà che con Simeone la Joya possa essere finalmente completa.

Milan: Gazidis si interroga su Leonardo

L'annata difficile del Milan rischia di ripercuotersi anche su Leonardo: secondo Tuttosport pagherebbe le divergenze di mercato con Gazidis e d'opinione con Gattuso.

La nostra opinione : Le critiche maggiori le ha sempre ricevute il mister, ma non è che le radici della stagione di alti e bassi del Diavolo vanno ricercate più in alto? E' questa la domanda che si pone - e a cui si dà una risposta - il Tuttosport quando tratta l'argomento rossonero. Occhi puntati su Leonardo dunque, che è salito in corsa sulla barca meneghina e sarebbe il responsabile di alcuni errori di valutazione. Quello di puntare su Fabregas e Ibrahimovic in chiave mercato, per esempio, quando dall'alto la linea era stata già tracciata verso una linea più "giovane". E ancora i contrasti con Gattuso, che avrebbero - secondo la ricostruzione - avuto ripercussioni sullo spogliatoio. E' caccia al colpevole dunque, ma forse è troppo presto: prima si concluda la stagione, poi si tracci una riga. E magari si metta anche un punto.

Bale vuole salutare il Bernabeu come si deve

Secondo Marca l'avventura di Gareth Bale al Real Madrid è arrivata ai titoli di coda, tanto che il gallese ci terrebbe a giocare un'ultima volta davanti al suo pubblico.

La nostra opinione: Il suo agente Jonathan Barnett, intervistato da ESPN, continua a dire che Gareth Bale sta bene al Real e che vorrebbe continuare a giocare lì ("Va tutto bene, ha ancora tre anni di contratto"). Intanto però i quotidiani spagnoli - Marca in primis - caldeggia la sua cessione probabilmente in Inghilterra (Manchester United o Tottenham di rientro), come risulta evidente dal titolone in edicola oggi. Probabilmente delle due possibilità, meglio la seconda: il Real Madrid ha bisogno di introdurre volti nuovi, campioni dal mercato (Hazard e/o Eriksen nel mirino da tempo) ma nel contempo ha bisogno di fare spazio nel "roster". Pare che i partenti in estate possano essere addirittura 14, tra questi potrebbe senza dubbio figurare il nome di Gareth Bale.