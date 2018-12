Edicola: Gattuso all'ultima spiaggia, il Milan valuta Wenger, Donadoni e Guidolin!

Milan, Gattuso con la SPAL è all’ultima spiaggia

A pagina 14 della Gazzetta dello Sport si aprono gli scenari di casa Milan. Il match con la SPAL è segnato come decisivo per il futuro di Gattuso. Ma in attesa di capire se il tecnico troverà il colpo di coda, la dirigenza sta valutando le alternative. Donadoni, Wenger, Guidolin, secondo la Gazzetta, i nomi più caldi. Nel match con la SPAL tutta la squadra dovrà dimostrare di essere con lui.

La nostra opinione. Gattuso ha certamente delle colpe ma non si può non valutare la situazione degli infortunati. Il Milan ha una rosa veramente, ma veramente mediocre. E i pochi degni di nota gli si sono rotti tutti. Biglia e Bonaventura sono stati i due ko più pesanti, ovvero regista e connettore del gioco offensivo. Gattuso non ha trovato alternative, questo è vero... Ma con questa squadra non siamo sicuri in molti avrebbero fatto meglio.

Benatia, un mal di pancia in casa Juventus

A pagina 11 di Tuttosport spazio a casa Juventus. Si sottolinea il messaggio di Medhi Benatia apparso sui social, col marocchino a parlare di un “momento difficile”. L’ennesima panchina a Bergamo non ha aiutato e il difensore è sempre più orientato verso un addio a gennaio. Le squadre più interessate sono lo Schalke 04 e il Borussia Dortmund, oltre che alcune squadre in Inghilterra (di cui Tuttosport però non fa il nome)

La nostra opinione. Sarebbe una perdita importante per la Juventus. Il difficile per i bianconeri verrà a marzo e un eventuale piccolo problema fisico di Bonucci o Chiellini priverebbe Allegri della prima alternativa al centro. Considerando che arrivano Coppa Italia e inizia la vera Champions, il tecnico dovrà provare a dargli un po’ più di fiducia o fare opera di convincimento. Almeno fino a giugno, quando la Juventus eventualmente potrà trovare un’alternativa. Un’uscita così a gennaio sarebbe una perdita importante.

Neymar, dal 2020 si libera per solo 160 milioni

A pagina 23 del Corriere dello Sport occhio al calcio estero. Neymar infatti continua a pensare al Barcellona. Dopo una stagione e mezzo al PSG il brasiliano non ha abbandonato il sogno di ritornare al Camp Nou. La novità arriva dalla Spagna e parla di una clausola nel contratto di Neymar che scatterà dal 2020: per 160 milioni infatti si può rescindere il contratto. A quel punto non servirebbe più l’ok del PSG, da sempre “prigione” per chi prova ad andarsene, ma basterebbe un assegno da parte di qualcuno per sciogliere il contratto.

La nostra opinione. Fosse davvero così sarebbe una notizia interessante. Neymar non ha mai amato Parigi e 160 milioni sono una cifra tutt’altro che proibitiva, non solo per il Barcellona. Occhio anche al Real Madrid, al Manchester United e alle altre inglesi. Occhio paradossalmente persino alla Juventus, con Cristiano che in quell’estate che compirebbe 35... Staremo a vedere.