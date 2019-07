Niente numero 9 per Higuain: la Juventus lo spinge alla Roma

Secondo il Corriere dello Sport l'assegnazione del numero 21 a Higuain è un altro segnale che l'argentino è considerato un esubero alla Juventus che attende Mauro Icardi. La Roma è pronto ad accoglierlo con un quadriennale da 4.5 milioni di euro a stagione ma il nodo è la buonuscita dai bianconeri.

La nostra opinione: Gonzalo Higuain è rientrato alla Juventus dopo le parentesi con Milan e Chelsea, vorrebbe restare e provare a conquistarsi un posto agli oridni di Maurizio Sarri ma i bianconeri lo considerano un esubero e vogliono cederlo prima possibile per andare all'assalto di Mauro Icardi. La maglia numero 9 è già pronta per Maurito e infatti il Pipita per ora ha la 21, un segnale chiaro che non rientra nel progetto. Alla Roma troverebbe la situazione ideale, titolare e faro della squadra, l'erede del Batistuta dello Scudetto del 2000. Però Gonzalo è un duro, un orgoglioso, non accetta di essere scaricato così e vuole che la Juventus lo ricompensi con una ricca buonuscita per addolcire l'addio. Una complicazione che tiene in scacco tutto il mercato delle punte.

Il Milan vuole Correa e Demiral: prima le uscite, Suso-Roma pista calda

Il mercato del Milan non decolla, servono rinforzi per Giampaolo ma prima sono necessarie le cessioni. Per Tuttosport Suso, Cutrone e Andrè Silva sono i primi sulla lista dei partenti per finanziare gli acquisti: lo spagnolo piace alla Roma che però non vuole svenarsi e offre Defrel mentre i rossoneri vorrebbero Schick, i due attaccanti sono seguiti da Jorge Mendes che potrebbe portare Angel Correa dell'Atletico Madrid, il primo obiettivo per l'attacco. Demiral sempre preferito per la difesa.

La nostra opinione: anche se Paolo Maldini ha predicato calma e ha cercato di diffondere ottimismo, la realtà è che la situazione in casa Milan è tutt'altro che semplice. Serve un altro centrocampista e lì dovrebbe arrivare Bennacer, pur se Giampaolo vorrebbe anche il pupillo Praet, ma le priorità sono difesa e attacco. Manca un centrale, Demiral è il preferito ma la Juventus vuole 40 milioni e con l'infortunio di Chiellini non è più cedibile; in avanti piace Angel Correa, argentino che l'Atletico Madrid valuta 55 milioni. Potrebbe arrivare per qualcosa meno con l'intercessione di Jorge Mendes ma prima servono le cessioni: Castillejo, Borini, Cutrone, Andrè Silva, soprattutto Suso, un pesce fuor d'acqua nel 4-3-1-2 di Giampaolo. La Roma è l'unica interessata ma i giallorossi giocano al ribasso e al massimo offrono Defrel, mentre il Milan vorrebbe 30-35 milioni oppure l'inserimento di Schick.

Ecco Malcom, l'alternativa a Pépé e a James per il Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport è il brasiliamo Malcom la pista per rinforzare l'attacco del Napoli date le difficoltà a convincere James Rodriguez e a prendere l'ivoriano Pépé, valutato 70 milioni e su cui c'è la concorrenza di Paris St. Germain e Manchester United. Il 22enne era seguito ai tempi del Bordeaux e ora è considerato un esubero al Barcellona: potrebbe essere una pista valida, al pari di quella che porta al messicano Lozano del PSV.

La nostra opinione: al Napoli servirebbe più un attaccante vero, alla Mauro Icardi, che non un altro esterno. E non è detto che non sia proprio l'argentino dell'Inter il regalo che ha in serbo il presidente Aurelio De Laurentiis. Le piste più concrete sono però altre: Ancelotti insiste per James Rodriguez, un giocatore duttile, esperto e di grande talento che può dargli la possibilità di cambiare modulo e sistema di gioco, inoltre è un esubero al Real Madrid e quindi con un po' di pazienza si può chiudere in modo vantaggioso. L'ivoriano Pépé costa tantissimo ed è un investimento molto importante, forse troppo per le casse del Napoli, mentre Malcom potrebbe essere un buon compromesso, un giocatore di talento, un'alternativa di qualità sugli esterni e che ha voglia di riscattarsi dopo un anno di scarso utilizzo al Barcellona.