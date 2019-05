Edicola: Icardi sceglie la Juventus, sarà il partner giusto per Ronaldo?

La strategia di Icardi per farsi cedere alla Juventus

Il titolone centrale della Gazzetta dello Sport di oggi parla chiaro: Mauro Icardi ha scelto la Juventus: la sua strategia sarebbe quella di abbassare il prezzo, mettendo pressione al club per forzare la cessione

La nostra opinione: Niente di nuovo sul fronte occidentale: la Rosea dice ad alta voce quello che tutti ormai pensano da qualche mese a questa parte. I battibecchi, le incomprensione e soprattutto la fascia tolta dal braccio da Icardi indicano la porta all'argentino: ad aspettarlo, dall'altra parte dell'uscio c'è la Signora (non Wanda). A questo punto torna buono il pensiero laterale (al pezzo e non solo) di Fabio Licari: "A Ronaldo non serve uno che non lavora per la squadra". Condividiamo anche questo spunto: se Benzema prima e Mandzukic poi hanno dimostrato di essere gli sparring partner ideali per CR7 così non sembra essere per il buon Icardi, faina da area di rigore ma non altrettanto "sul pezzo" quando si tratta di aiutare la squadra, con pressing alto o basso, e corse a perdifiato. Ma il dado sembra già tratto: ad Allegri (o chi per esso) il compito di trovare la soluzione a questo puzzle.

Milan: Donnarumma piace al PSG, Dani Olmo in entrata?

Facciamo una crasi di due notizie parlando dei rossoneri: sulla Gazzetta si fa menzione sul ritorno di fiamma da parte del PSG per Donnarumma, mentre sul Tuttosport si parla di Dani Olmo, attaccante in entrata.

La nostra opinione: Donnarumma resta, perché poi dovrebbe partire in direzione Parigi? La soluzione PSG sembra quantomai fantasiosa, almeno in questo momento: Buffon sta decidendo se rinnovare oppure no, Trapp sta tornando alla base dopo il prestito e Areola ha dimostrato di essere un buon (non ottimo) portiere. "Con 50 milioni sul piatto" si potrebbe ragionare, è vero, e sarebbero plusvalenza pura - cosa che in tempi di bilancio ristretto è manna dal cielo - ma al momento sembra un'operazione complicata. Chi è Dani Olmo? Esterno d'attacco spagnolo classe 1998 cresciuto al Barcellona ma ceduto in prestito alla Dinamo Zagabria: 12 gol e 9 assist in 42 partite quest'anno in Croazia, ma che sia pronto per il "salto" nel nostro campionato questo è tutto da verificare.

Dalla Spagna confermano: Real Madrid su Mendy, niente Juventus

Niente Juventus per Mendy: la stampa spagnola - As su tutti - si unisce a darlo al Real Madrid: 50 milioni di euro in arrivo nelle casse del Lione.

La nostra opinione: Domanda: "Che ruolo fa Mendy?" Risposta: "Terzino sinistro". Pensiero sulla Juventus: è vero, Alex Sandro è nella lista dei possibili partenti, ma alle sue spalle scalpita un certo Leonardo Spinazzola, il quale non avrà un cognome particolarmente accattivante o brasilianeggiante (è di Foligno) ma ha garantino spinta, e spinta di qualità, ogniqualvolta è stato impegnato da Allegri, Champions compresa. E allora perché andarsi a impelagare in un affare da 50+ milioni di euro per un "terzino-rivelazione" che tale è stato soprattutto nel campionato francese: meglio lasciare l'affare al Real Madrid o a chiunque voglia investire così tanto. Poi magari si rivelerà il Roberto Carlos di turno, ma la Juventus comunque nel ruole pare già abbastanza coperta.