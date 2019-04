Edicola: Icardi verso il PSG, Ronaldo sarà accontentato con una Juve potenziata

Icardi destinazione Parigi

Secondo la Gazzetta dello Sport l’addio di Icardi all’Inter è ormai cosa inevitabile: la società vuole 70 milioni per il cartellino e stando a quanto riporta la “rosea” alla corsa per l’attaccante argentino si sarebbe iscritto il PSG per il "dopo Cavani", non certo della sua permanenza in Francia.

La nostra opinione: Pista plausibile perchè ormai le strade dell’attaccante argentino e dell’Inter sono destinate alla separazione. Al momento la trattativa non è ancora decollata ma il fronte potrebbe “scaldarsi” a breve.

Chiesa e Pogba per la Juventus

Secondo Tuttosport la Juventus sarebbe pronta per rifarsi totalmente il look a cominciare dagli innesti di Federico Chiesa e Paul Pogba. Investimenti massicci per dare vita a una compagine “europea” e pronta a sbarazzarsi dei complessi che la attanagliano.

La nostra opinione: Il sentore è che un intervento massiccio sul mercato verrà fatto per creare attorno alla stella CR7 un organico ancora più forte e completo di quello attuale. Presto per parlare di obiettivi concreti ma di certo i profili di Chiesa e Pogba da tempo campeggiano nel borsino di Paratici.

La lista di CR7: pupillo Joao Felix in cima alla lista

Anche il Corriere dello Sport si inserisce nel discorso del restyling Juve aggiungendo un particolare: Ronaldo avrebbe ottenuto rassicurazioni sugli investimenti del club. Come a dire: “Sì, io resto ma create i presupposti per fare la voce grossa in Champions”. Non solo Chiesa e Pogba, i nomi per la difesa sono quelli di Varane e Manolas, Ndombele per il centrocampo (o Isco), Joao Felix è un gioiello che continua a intrigare.