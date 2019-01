Edicola: Il Chelsea sorpassa l'Inter per Barella, Juventus: Ramsey e Pogba a giugno

Barella, sorpasso Chelsea

Secondo Alfredo Pedullà del Corriere dello Sport il Chelsea avrebbe operato il più classico dei “sorpassi” in sede di calciomercato per il centrocampista di Cagliari e Nazionale Italiana Niccolò Barella: i Blues avrebbero già sondato il terreno e sarebbero pronti a offrire una cifra che di poco supererebbe i 50 milioni di euro, in linea con le richieste del presidente del Cagliari Giulini. Il giocatore verrebbe “parcheggiato” in Sardegna fino al prossimo giugno, ma l’affare si chiuderebbe in questi giorni.

La nostra opinione: Il giocatore interessa non solo al Chelsea, ma anche al Napoli e soprattutto all’Inter che fino a qualche ora fa sembrava in pole position per il centrocampista tuttofare 21enne. Si attende dunque la controffensiva della premiata ditta Ausilio-Marotta, perchè il Chelsea di Maurizio Sarri – estimatore da tempi non sospetti del ragazzo – pare proprio fare sul serio.

Juve scatenata: Ramsey e poi Pogba

Juventus “pigliatutto” secondo l’edizione odierna di Tuttosport: Paratici ha ormai in pugno l’accordo con il talentuosissimo centrocampista offensivo dell’Arsenal Aaron Ramsey e con lo stesso agente del gallese (accordo sulla base di un quadriennale a 6,5 milioni a stagione con bonus) ma non è finita qui, perchè la Juventus sarebbe sempre intenzionata a riportare Paul Pogba a Torino nonostante la volontà del Manchester di trattenerlo. La volontà del francese, al contrario, sarebbe proprio quella di tornare a vestire di bianconero.

La nostra opinione: Se per Ramsey pare proprio ormai cosa fatta (ma molto più probabile a giugno che non nella finestra di mercato invernale) è più complicata, decisamente più complicata, la pista che porta al ritorno di Paul Pogba. Con l’avvento di Solskjaer il giocatore è infatti passato dall’essere un separato in casa a pilasto inamovibile dello schacchiere Red Devils dunque servirà uno sforzo straordinario della società bianconera per riportarlo a Torino.

Barcellona, accordo per Todibo

Secondo l’edizione odierna di “Sport” il Barcellona avrebbe in mano l’accordo per il centrocampista centrale – perfettamente adattabile a difensore – del Tolosa Jean-Clair Todibo, classe 1999 francese. Il giocatore dovrebbe arrivare in Catalogna la prossima estate a parametro zero, ma non è assodato che il Barcellona lo voglia in seguito trattenere. Potrebbe essere ceduto già nel pre campionato, soprattutto qualora il Barça si aggiudicasse un pezzo da 90 nello stesso ruolo.

La nostra opinione: Nuova era in casa Barcellona, club interessato ormai nella vendita di giocatori almeno quanto nel loro acquisto. Come già avvenuto con Marlon, il Barcellona potrebbe comprare Todibo per poi realizzare una interessante plusvalenza, a meno che il ragazzo non convinca Valverde o chi per lui. Il giocatore piace anche alla Juventus, ma il Barça ha piazzato il sorpasso e pare aver convinto il giocatore.