Lukaku vede l'Inter ma per ora lo United dice no

Antonio Conte è in pressing, Romelu Lukaku si fa regalare una maglia nerazzurra dopo l'amichevole ma per ora il Manchester United dice no. La Gazzetta dello Sport parla del rifiuto dei Red Devils ad una proposta da 65 milioni di euro dell'Inter, ne vuole sempre 83, la distanza resta importante ma il vertice di mercato a Nanchino con Zhang potrebbe cambiare tutto.

La nostra opinione: la distanza è ancora importante ma ormai è solo questione di tempo perchè Lukaku vuole l'Inter e i nerazzurri vogliono solo il belga. Antonio Conte è stato chiaro fin da subito, l'ha ribadito prima dell'amichevole con lo United e considera Romelu il suo attaccante ideale, già ai tempi del Chelsea. Servirà ancora qualche giorno per limare i dettagli ma alla fina la formula giusta si troverà per completare un matrimonio che ormai aspetta solo di essere celebrato.

La Roma punta forte su Hysaj e Higuain si avvicina

Con Florenzi provato nel tridente offensivo e Karsdorp finito sul mercato, la Roma vuole un terzino destro e secondo Tuttosport il preferito è Hysaj del Napoli. L'albanese viene valutato 20 milioni, troppi anche per l'Atletico Madrid che ha preferito Trippier. Intanto Higuain ha capito che i giallorossi lo vogliono e, secondo il Corriere dello Sport, filtra ottimismo anche per i buoni rapporti trai due club.

La nostra opinione: Fonseca sembra deciso a riportare Florenzi in posizione più avanzata, esterno alto o jolly di centrocampo, e ovviamente si apre un buco nel ruolo di terzino destro. Il nome preferito è quello di Hysaj ma il Napoli è da sempre una bottega cara, tanto da allontanare anche i club più importanti e ricchi (vedi PSG per Allan e ora l'Atletico per l'albanese). Però l'affare Manolas potrebbe aver in qualche modo aver aperto un canale di credito verso la Roma e proprio Hysaj potrebbe riempirlo. Intanto si muove qualcosa sul fronte Higuain: il Pipita sembra convincersi sempre di più col passare delle ore e con la cessione di Dzeko all'Inter il suo ingaggio diventa indispensabile.

Il PSG ci prova per Dybala, anche Khedira e Matuidi in uscita dalla Juve

Tanti i nomi sulla lista dei possibili partenti in casa Juventus. Secondo il Corriere dello Sport tra questi ci sono Cancelo, Matuidi e Khedira, non Paulo Dybala, a meno di un'offerta da 100 milioni. L'argentino però piace al Manchester United e soprattutto al Paris St. Germain: dalla Francia arrivano voci secondo cui Leonardo punterebbe forte sulla Joya in caso di addio di Neymar.

La nostra opinione: con gli arrivi di Rabiot e Ramsey, e di de Ligt, è normale che in casa Juventus qualcuno debba partire e infatti si fanno i nomi di Matuidi, Khedira e di uno tra Demiral e Rugani. Non sarebbe tra i partenti invece Dybala, anche perchè l'argentino ha tanta voglia di riscattarsi in maglia bianconera e sta bene a Torino, non ha per nulla il bisogno di cambiare aria. Chiaro che se arrivasse un'offerta importante, magari da 100 milioni, ecco che la dirigenza valuterebbe seriamente una sua cessione. Appare scontato che la Juventus voglia cedere Paulo solo all'estero (tramontata l'idea di scambio con Icardi) e potrebbe trovare acquirenti carichi di denaro come il PSG e lo United, in caso di cessione di Neymar e Lukaku rispettivamente.