Edicola: Inter, Dybala tenta Marotta. Scambio Douglas Costa-Pogba?

Inter su Dybala in caso di addio di Icardi

Tuttosport lancia una bomba clamorosa. Marotta, alle prese con il caso Icardi, potrebbe pensare di lanciare l'assalto a Paulo Dybala, pallino che lui stesso ha portato alla Juventus. Ci sarà da valutare il prezzo del suo cartellino che non sarà inferiore ai 130 milioni di euro. In caso di addio al bomber argentino, la Joya sarebbe un obiettivo per l’estate.

La nostra opinione: lo scenario ci sembra assolutamente improbabile, puro fantamercato. L’Inter deve risolvere la situazione legata al suo capitano, un caso spinoso che si sta trascinando anche troppo. Il braccio di ferro non conviene a nessuno e sbandierare questi malumori rischia solo di far scendere il prezzo del suo cartellino. In ogni caso Icardi è un patrimonio enorme dei nerazzurri e sarebbe una follia sperperarlo. Ragionare sulle alternative e per giunta su eventuali scambi con la rivale di sempre è controproducente.

Scambio Douglas Costa-Pogba

Sempre in prima pagina il quotidiano torinese propone sviluppi in merito all’affare Pogba. La Juventus lancerà un nuovo attacco in estate, ma sta continuando la corte anche in queste settimane. Il Manchester United ha risposto quindi alle proposte bianconere: volete Pogba? Dateci Douglas Costa.

La nostra opinione: la Juventus, non è certamente un mistero, continua a pensare al ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese, però, si è rilanciato alla grande dopo l'esonero di Mourinho e l'arrivo di Solskjaer, con gol e prestazioni all’altezza del suo valore. Il Manchester United ha cercato Douglas Costa già in passato, investimento da 40 milioni di euro per la Juve che è stato ripagato solo in parte dal giocatore. Magari potrebbero guadagnarci entrambe le squadre, ma sarà decisiva la volontà dei due giocatori.

La Roma vuole blindare Zaniolo

La Gazzetta dello Sport apre con le manovre della Roma legate a Zaniolo. Presto ci sarà un incontro tra la società giallorossa e il nuovo agente del ragazzo, Vigorelli, per discutere del rinnovo contrattuale. La Roma ha già fatto capire che intende trattenere il giocatore, puntando con decisione su di lui.