Inter, asta aperta per Skriniar

Il 'Mirror' riporta il forte interessamento del Manchester City, intenzionato a mettere sul piatto quasi 100 milioni di euro, per Milan Skriniar. Dalle colonne del 'Corriere dello Sport' trapela anche l'interessamento del Real Madrid, che lo rimpiazzerebbe con Varane in caso di addio del francese. Senza trascurare Barcellona e Manchester United che sono altrettanto vigili.

La nostra opinione: c'è da considerare l'elemento Mino Raiola. Skriniar sta per aggiungersi alla nutrita scuderia del super procuratore. E sebbene il giocatore sembri intenzionato a restare, Raiola ascolterà sicuramente le proposte che gli arriveranno. Lo slovacco resta comunque una delle colonne dell'Inter e il rinnovo di contratto, ormai in arrivo, fino al 2023 lo dimostra. I nerazzurri non possono privarsi di lui: sarebbe un autogol spaventoso.

Video - Materazzi: "Skriniar mi ricorda Samuel, tra i giovani mi piace molto Gianluca Mancini" 01:03

La Juve vuole blindare Kean

Come riporta 'Tuttosport', la Juventus vuole tenersi stretto Moise Kean e il ds Paratici e Nedved sono in pressing sul suo procuratore, Mino Raiola, per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020.

La nostra opinione: Moise Kean è l'uomo del momento. I rapporti con l'agente dell'attaccante sono buoni e dovrebbero scongiurare una separazione dai bianconeri. Il valore del giocatore, però, è già cresciuto viste le sue prestazioni e serviranno le adeguate garanzie tecniche: Kean punta all'Europeo 2020 con la Nazionale e nella prossima stagione vuole giocare di più. Nel caso in cui ci fosse la rottura, attenzione al pressing di Milan e Ajax, già molto insistenti a gennaio.

Video - Mancini: "Kean è il nuovo Balotelli? Possono giocare insieme" 00:50

Mané, il desiderio di Zidane

Secondo 'Marca', Zidane starebbe insistendo per convincere i vertici del Real Madrid a regalargli Mané, bomber del Liverpool agli ordini di Klopp.