Edicola: Inter, oltre a Godin piace anche Robben. La Juventus punta Jordi Alba

Inter, non solo Godin. Piacciono Robben ed Herrera

In prima e poi subito a pagina 2 e 3 della Gazzetta dello Sport spazio alle strategie di casa Inter. Oltre a Godin, che arriverebbe a parametro zero e a cui è stato proposto un biennale da 5,5 milioni l’anno, piacciono anche il messicano Herrera del Porto e Robben. Hector Herrera ha rotto col porto e potrebbero bastare 3 milioni l’anno – scrive sempre la Gazzetta – e la storia d’amore tra Robben e il Bayern Monaco è giunta al capolinea. L’Inter sarebbe interessa per un’operazione ‘alla Figo’, ovvero un giocatore in grado di fare la differenza in una quindicina di partite all’anno.

La nostra opinione. Su Godin ci siamo già espressi: grande colpo. Herrera a quella cifra a livello di ingaggio potrebbe essere una buona alternativa in regia. Robben invece ci pare più che altro una suggestione. Il talento non è in discussione ma 34 anni sono tanti. Il salto verso l’alto l’Inter l’ha già fatto, questo tipo di operazione per “15 partite” – come scrive la Gazzetta – ci pare un po’ campato per aria.

Juve, occasione Jordi Alba

In prima pagina di Tuttosport e poi subito a grandi colonne a pagina 2 e 3, si va sul mercato della Juventus. Jordi Alba infatti continua a non rinnovare col Barcellona (contratto in scadenza nel 2020) e i bianconeri monitorano la situazione. Sul giocatore ci sono però anche le attenzioni di Manchester City e Manchester United. Il giocatore chiude un aumento contrattuale e un rinnovo triennale.

La nostra opinione. Jordi Alba farà 30 anni il prossimo 21 marzo. La domanda è piuttosto chiara: a che cifre? Se si riesce a contenere il costo del cartellino, può essere una buona operazione. Altrimenti se c’è da svenarsi, considerando poi anche l’aumento contrattuale richiesto e la successiva concorrenza della inglesi, la Juventus farebbe meglio a tenersi ciò che ha oppure guardare a un prospetto più giovane, come fatto in passato quando arrivò Alex Sandro.

Miranda, si fa avanti la Roma

Sul Corriere dello Sport spazio a casa Roma, che di riflesso vive sulle dinamiche difensive dell’Inter. Miranda infatti è in uscita e il centrale piace molto a Di Francesco. Monchi, inoltre, ha già avuto contatti con l’agente del giocatore. Miranda guadagna 3,5 milioni a stagione e se ai giallorossi dovesse partire Marcano, vorrebbero trovare proprio in Miranda la sua alternativa. La Roma vorrebbe un prestito, ma l’Inter ha offerte da Cina ed Emirati Arabi. Il giocatore vorrebbe restare in Europa e continuare a giocare in un campionato competitivo.

La nostra opinione. Tavolo aperto questo e bell’intreccio di mercato. Nella Roma serve un centrale da affiancare a Manolas. Di Francesco nella prima parte di stagione ha fatto girare Juan Jesus e Fazio, senza mai però trovare la quadra giusta. Miranda potrebbe davvero essere un gran colpo e mettere a posto la difesa giallorossa. C’è da vedere se Monchi riuscirà a trovare un accordo con l’Inter, che rinforzerebbe una diretta concorrente ai posti Champions.