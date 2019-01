Edicola: Inter, pronto il doppio assalto a Kroos e Modric; Morata al Siviglia?

Inter, clamoroso doppio assalto a Kroos e Modric

C’è aria da caduta dell’impero a Madrid, sponda “Blanca”, e l’Inter potrebbe approfittarne appieno secondo quanto riporta stamattina il Corriere dello Sport. In che modo? Tornando all’assalto per Luka Modric, in primis, e corteggiando anche il compagno di reparto Toni Kroos per quella che potrebbe essere una clamorosa rifondazione nel settore nevralgico del campo. Il croato arriverebbe alla Pinetina a parametro zero, il tedesco richiederebbe un consistente investimento. Ma se Marotta decidesse di sacrificare qualche pedina illustre.

La nostra opinione: Al momento è la pista Modric quella che convince di più, sarebbe credibile infatti che l’Inter tornasse all’assalto dopo il lungo corteggiamento estivo per il croato che a giugno andrà in scadenza. Anche alla luce del fatto che i rapporti tra il Pallone d’Oro e l’ambiente Merengues sono ai minimi storici. Assai più complicata la pista Kroos che con ogni probabilità comporterebbe la separazione da Icardi, al momento un’ipotesi comunque remota. A meno che non si arrivi allo strappo completo e totale tra Wanda Nara e Beppe Marotta.

Napoli-Kouame, affare fatto

Napoli-Koumé si fa(rà) secondo Tuttosport. Affare fatto sulla base di 20 milioni più bonus da allestire. L’attaccante ivoriano 21enne Christian Kouamé vestirà la maglia azzurra a partire dalla prossima estate, mentre il percorso inverso potrebbe farlo già subito Marko Rog, centrocampista che tanto fa gola a mister Cesare Prandelli.

La nostra opinione: Il Napoli si è assicurato uno dei giovani profili più intriganti del nostro campionato, che all’ombra del Vesuvio è destinato a vestire i panni del vice Milik nell’immediato, per poi giocarsi le sue chance sfruttande indubbie qualità. Rog, per contro, interessa fortemente al dg genoano Perinetti e andrebbe a rinfoltire l’asfittico centrocampo agli ordini di Perinetti. Caldissimo l’asse Napoli-Genoa

Morata, occhio al Siviglia

Secondo il Daily Mail, Alvaro Morata potrebbe tornare in Liga per vestire la maglia del Siviglia. L’agente dell’ex attaccante della Juventus, lo spagnolo Juanma Lopez, nella giornata di lunedì avrebbe effettuato dei colloqui ufficiali con il club proprio a Siviglia. L’attaccante non è felice né tranquillo al Chelsea e secondo i media inglesi vorrebbe partire già a gennaio, destinazione terza forza della Liga.

La nostra opinione: Non c’è dubbio che il futuro di Alvaro Morato a Londra sia appeso a un filo, ma una sua immediata cessione è un’ipotesi comunque non semplicissima da concretizzarsi. Fermo restando l’interesse del Siviglia e l’appeal della piazza andalusa, il Chelsea a quel punto dovrebbe tutelarsi con l’acquisto di un pezzo da 90 in attacco. Higuain? Cavani? Benzema? Attaccanti che difficilmente cambieranno aria già a gennaio… A meno che i Blues non adottino la soluzione “hipster” investendo sul bomber del Bournemouth Callum Wilson.