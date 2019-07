Edicola: Inter, se salta Lukaku, l'alternativa è Cavani. Il Milan pensa a Zaracho e Demiral

Inter: se Lukaku salta, si vira su Cavani

Nell’incontro che nei prossimi giorni Antonio Conte avrà con Zhang Jindong, papà di Steven e plenipotenziario padrone dell’impero Suning, il tecnico leccese chiederà alla società un ulteriore sforzo alla società per arrivare a Romelu Lukaku, puntualizzando ancora una volta quanto questo acquisto possa garantire un salto di qualità per il club nerazzurro. Se però il Manchester United continuerà a chiedere 83 milioni di euro, l’Inter virerà presto altrove e secondo Corriere dello Sport e Tutto Sport, Marotta e Ausilio inizieranno a dare la caccia a Edinson Cavani. E’ l’uruguagio la vera alternativa per accontentare i desiderata di Conte, in scadenza nel giugno 2020: la strategia dell’Inter per arrivare al Matador sarebbe quella di offrire un conguaglio non troppo alto al PSG e offrire al 32enne centravanti ex Napoli un triennale da 9 milioni di euro più bonus, lo stesso stipendio garantito a Lukaku.

La nostra opinione : Se i vari Duvan Zapata, Ante Rebic o il giovane Nicolas Pepé facevano un po’ storcere il naso ai tifosi interisti come alternative al mancato arrivo di Lukaku, l’eventuale arrivo di Edinson Cavani nella Milano nerazzurra rappresenterebbe un acquisto capace di scatenare i tifosi e che non garantirebbe alcun tipo d’incognite. Seppur ormai 32 anni, Cavani è certamente uno dei centravanti più prolifici e forti d’Europa. Integro fisicamente, mortifero sottoporta e dedito al sacrificio: il Matador garantirebbe gol, assist, esperienza internazionale, personalità e, nell’immediato, eleverebbe forse più di Lukaku il livello dell’attacco interista (anche e soprattutto perché a differenza di Lukaku, Cavani in Italia ha già giocato segnando valanghe di gol con Napoli). La vera difficoltà in questa trattativa è convincere il PSG a darlo via. I francesi, già alle prese con la grana Neymar, non pensiamo siano così interessati a perdere anche Cavani nella medesima sessione di mercato e restare con il solo Mbappé. Inoltre siamo convinti che almeno fino a fine agosto, l’Inter farà il possibile per accontentare Conte e provare ad abbassare le richieste dello United per Lukaku.

Milan, dal sogno Modric all’idea Demiral dalla Juventus: tutti i nomi nel mirino

Svanita la pista Veretout, il Milan lavora per completare la squadra e garantire a Marco Giampaolo un organico in grado di puntare all’obiettivo Champions League. Il sogno, neanche troppo misterioso, è quello di arrivare a Luka Modric sfruttando gli ottimi rapporti che il regista del Real Madrid ha con il neo Chief Football Officer rossonero, Zvone Boban. I margini di riuscita di questa trattativa però appaiono molto complicati per molte ragioni (ingaggio da 12,5 milioni di €, assenza dalle coppe europee, possibilità che il Real Madrid lo lasci libero a un prezzo di favore). Così la Gazzetta dello Sport per la mediana oltre al nome di Praet, avanza quello di Matias Zaracho, centrocampista 21enne del Racing Avellaneda che si è messo in luce come uno dei talenti più luminosi del calcio sudamericano. Per la difesa invece il Milan potrebbe chiedere alla Juventus il prestito con obbligo di riscatto di Merih Demiral, centrale che i bianconeri hanno prelevato dal Sassuolo ma che potrebbe trovare poco spazio alla Juventus dopo l’arrivo di de Ligt.

La nostra opinione: Anche se è bello sognare sotto l’ombrellone bisogna essere anche realisti: Modric per il Milan attuale è un’operazione impossibile. Sembra di rivivere il tormentone della scorsa estate quando tutti davano l’Inter vicinissima al croato, che sembrava aver rotto con il Real Madrid, e alla fine il croato è rimasto alla corte del club merengues. Quest’anno non vediamo più chance di realizzazione di quest’affare che cozza con l’idea societaria di rientrare nei paletti del fair play finanziario e portare a Milanello giocatori giovani, futuribili e che soprattutto sostenibili dal punto di vista finanziario. Modric che al Real Madrid è a libro paga per 12.5 milioni di euro, ed è utopico possa rinunciare a un contratto inferiore per venire a Milano e legarsi a un club che non giocherà nemmeno una coppa europea, non risponde a questo identikit. Alla fine è molto più probabile che il regista del Milan di Giampaolo sarà Bennaccer e che il Milan completi la mediana con Praet o Zaracho, una scommessa a grande livello ma che potrebbe pagare dividendi come ha pagato all’Inter l’arrivo di Lautaro Martinez. Per la difesa sinceramente, memori dell’operazione Caldara e Higuain, fossimo nel Milan ci andremmo coi piedi di piombo su Demiral: certamente un giovane interessante ma che a sto punto si sarebbe potuto prendere anche a titolo definitivo qualche settimana fa, prima che la Juventus chiudesse col Sassuolo.

Roma, Fonseca telefona a Higuain: "Vieni alla Roma"

Dopo Spinazzola, Diawara e Mancini la Roma vuole completare la squadra con Gonzalo Higuain. E secondo la “Gazzetta dello Sport” si sarebbe mosso direttamente Paulo Fonseca per convincere l’argentino ad accettare la sfida di essere il nuovo bomber della compagine capitolina. Il tecnico, che nei giorni scorsi aveva già chiamato Veretout per convincerlo a scegliere la Roma, ora avrebbe fatto lo stesso con Higuain nonostante l'argentino fino ad oggi non abbia mai realmente aperto ai giallorossi.

La nostra opinione : Temiamo che il pressing e la tela da tessere affinché questo affare vada a buon fine sarà ancora lunga. Higuain non ha fatto ancora aperture alla Roma e siamo convinti che vorrà giocarsi fino in fondo le sue chance in questa sessione estiva di amichevoli con Sarri e la Juventus. Solo quando capirà di non avere alcuna chance di far parte della Juventus allora si guarderà intorno. La Roma e pure l’Inter, che vuole Dzeko, dovranno pazientare dunque ancora un po’... In fondo non dobbiamo mai dimenticarci che il mercato finisce il 2 settembre e fino a metà agosto tante trattative potrebbero anche non decollare.