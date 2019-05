Inter, con Conte ci sono Dzeko, Barella e Darmian. Nainggolan, Spalletti e Icardi ai saluti

Il Corriere dello Sport apre la propria edizione facendo le carte alla nuova Inter di Antonio Conte, che secondo il quotidiano romano già questa settimana potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Inter al posto di uno Spalletti, il cui addio costerà caro (il divorzio col tecnico di Certaldo costerà 25 milioni lordi di euro, salvo svincolo al momento improbabile. Sul mercato le idee sono chiare: il primo acquisto sarà Edin Dzeko, che ha rifiutato il PSG, e sbarcherà a Milano dietro il pagamento di 10-15 milioni più una contropartita tecnica da individuare. Altri potenziali acquisti sono Darmian, Lukaku e Barella: mentre il sogno resta Federico Chiesa, perché c’è da battere la concorrenza della Juventus. In uscita ci sono tre pezzi grossi: Ivan Perisic, Mauro Icardi (con cui in caso di rifiuti a tutte le mete proposte dalla società, si potrebbe andare al muro contro muro pesante) e Radja Nainggolan che potrebbe andare in Cina.

La nostra opinione : Dopo un quarto posto acciuffato per i capelli, maturato al termine di un’annata minata da polemiche, rivoluzioni societarie, capitani degradati e poi reintigrati in squadra senza fascia e tensioni molteplici: l’Inter ha l’estrema necessità di mettere un punto e voltare pagina, facendo chiarezza al suo interno. Il caposaldo dal quale ripartirà la formazione nerazzurra sarà Antonio Conte: lo sbarco dell’ex ct, al posto di Spalletti, è certo. Il tecnico leccese avrà carta bianca sia sul mercato che a livello di scelte e gestione dello spogliatoio. Dei tre nomi in uscita che il Corriere dello Sport fa, l’unico che ha chance di restare è Nainggolan, che quest’anno ha avuto tanti infortuni fisici ed in passato è stato spesso un nome sul taccuino dell’ex allenatore della Juventus. Se cedere Perisic non dovrebbe essere complicato, qualche problema in più si potrebbe avere con Icardi che non sembra intenzionato ad accettare altre mete che non siano la Juventus... Prepariamoci a un altro braccio di ferro e a uno scontro definitivo fra club ed entourage del giocatore. Sul fronte acquisti, Barella può essere un giocatore adattissimo a Conte così come Dzeko, Darmian (pallino di vecchio data dell’ex ct) e Lukaku. Riguardo a Chiesa, invece, molto dipende da che progetto vorrà costruire Rocco Commisso, quello che nelle prossime settimane è destinato a diventare il nuovo proprietario della Fiorentina.

Video - Spalletti attacca i giornalisti: "I viscidi dicono di tutto, poi non si presentano in conferenza" 01:01

Juventus, Sarri sempre più favorito. Mentre Marquinhos si smarca: "Resto al PSG"

A prescindere dall’esito della finale di Europa League, i quotidiani sportivi hanno sempre meno dubbi: Maurizio Sarri è il favorito numero uno per diventare il nuovo tecnico della Juventus. Il Tutto Sport considera chiusa l’avventura londinese del tecnico toscano, che è il preferito dalla Vecchia Signora. L’alternativa in caso di ripensamento da parte del Chelsea si chiama Simone Inzaghi, che Tare ha confermato ma non è così scontato rimanga, un altro anno nella capitale. Sul fronte acquisti il quotidiano torinese spegne la pista Marquinhos, che ha ammesso a chiare lettere la propria volontà di restare a Parigi, mentre riapre il fronte de Ligt che scioglierà il nodo sul proprio futuro, solo dopo la semifinale di Nations League: in programma il 10 luglio prossimo.

La nostra opinione : La Juventus ormai pare avere le idee chiare, tramontata ormai definitivamente la pista Guardiola – dopo la smentita dell’avvocato Galassi anche Paratici ieri ha smentito seccamente i rumors sull’approdo del tecnico catalano – l’idea dei bianconeri per provare a fare più strada in Champions League e confermarsi campione d’Italia è quella di puntare su un tecnico con il medesimo imprinting di Guardiola: Maurizio Sarri, l’ex arcirivale della Juventus ai tempi del Napoli. L’avventura del tecnico toscano a Londra, a prescindere da quale sarà il risultato che maturerà mercoledì sera, pare destinata a chiudersi e la Juventus a quel punto farà il definitivo affondo sul Comandante, che avrà il compito di ridare nuova linfa ed entusiasmo a una rosa che non sarà stravolta, recuperando certi elementi in rosa che Allegri non ha saputo valorizzare al meglio (da Douglas Costa a Dybala). La Juve di Sarri sarà puntellata ma di certo non sarà rivoluzionata. Un centrale difensivo di sicuro arriverà. Sarà de Ligt? Se ci sarà la possibilità, un tentativo i bianconeri lo faranno sfruttando la sponda di Raiola (che a giorni ufficializzerà il rinnovo di Kean che dovrebbe firmare un pluriennale da 3 milioni di euro annui). L’olandese, per età e talento, è il difensore destinato a diventare più forte d’Europa. Portarlo a casa sarebbe un colpo super ma la concorrenza è fortissima e spuntarla sui vari City, Barcellona, Bayern Monaco, United e PSG non sarà semplice. Mai dire mai però...

Video - Allegri, saluti e brindisi col sorriso: "I capelli? Non ce ne sono più, tanto valeva tagliare" 01:23

Barcellona, non trema solo Valverde anche Suarez, Rakitic, Umtiti e Alba con le valigie pronte?

Dopo la sconfitta in finale di Coppa del Re, è tempo di bilanci e riunioni in casa Barcellona. Secondo i quotidiani sportivi catalani, ci saranno cambiamenti sia nella rosa che nella guida tecnica. Il destino di Valverde sembra essere segnato, e anche tanti giocatori potrebbe partire: Suarez, Umititi, Rakitic e Jordi Alba quelli in cima alla lista. Sarà davvero un’estate di rivoluzione in blaugrana?

La nostra opinione : Il Barcellona cambierà tanto. Nell’estate in cui il Real Madrid è destinato ad investire 200 milioni di euro sul mercato per tornare grande, il Barça non può permettersi di stare a guardare. Ci saranno cambiamenti importanti e alcuni senatori potrebbero davvero lasciare la Catalogna. E chissà da questa rivoluzione non ci scappi qualche occasione anche per le squadre italiane...