Isco in uscita dal Real Madrid: la Juventus prepara il colpo

In attesa di sciogliere i dubbi sulla panchina, con Sarri in pole position, la Juventus è vigile sul mercato. Secondo Tuttosport un nome da tenere d'occhio è quello di Isco: il fantasista ex Malaga ha vissuto una stagione difficile con Lopetegui e con Solari, e nemmeno con Zidane ha ritrovato quel posto da titolare che aveva fino alla passata stagione. Il Real Madrid potrebbe cederlo per 60 milioni di euro e fare cassa per poi reinvestire su Eden Hazard. In uscita dalla Juventus c'è Douglas Costa che ha mercato in Inghilterra, così come Alex Sandro, mentre Dybala vuole rimanere.

La nostra opinione : Isco potrebbe essere il profilo giusto per far fare un salto di qualità al centrocampo della Juventus, quell'elemento con tecnica, personalità e fantasia in grado di fornire quegli "strappi" e quelle accelerazioni alla manovra che in casa bianconera manca. L'ex Malaga è ancora giovane - classe 1992 -, è duttile - può giocare da trequartista, da mezz'ala e all'accorenza da attaccante esterno -, e potrebbe arrivare a prezzo di saldo, intorno ai 60 milioni di euro, visto che il Real Madrid ha bisogno di fare cassa per poi andare all'assalto di uno tra Pogba, Eriksen e Hazard. Convince di meno il nome di James Rodriguez mentre non va dimenticata l'ipotesi Milinkovic-Savic, giocatore meno tecnico e fantasioso ma con più fisico, potenza e capacità di inserimento in zona gol.

Video - Allegri: "Voto ai miei 5 anni di Juventus? Sicuramente più alto di quelli che prendevo a scuola" 01:01

Inter: ultimi giorni di Spalletti, da giovedì c'è Conte. Per l'attacco Dzeko e Lukaku

E' tutto pronto in casa Inter per il passaggio di consegne, da Luciano Spalletti ad Antonio Conte. Secondo la Gazzetta dello Sport tra oggi e domani ci sarà l'incontro della società nerazzurra, Marotta e Zhang, col tecnico toscano per definire la separazione senza incrinare ancor di più un rapporto già burrascoso, e poi da giovedì si darà il via all'era Conte, atteso addirittura alla Pinetina. Per l'ex ct della Nazionale e allenatore del Chelsea è pronto un contratto triennale da 9 milioni di euro più bonus e già nel fine settimana potrebbe arrivare la presentazione. Sul fronte mercato va registrato l'affondo per Edin Dzeko della Roma mentre l'eventuale arrivo di Romelu Lukaku, per il quale il Manchester United chiede 70 milioni di euro cash, è legato alla partenza di capitan Icardi.

La nostra opinione : è solo questioni di ore, al massimo di un paio di giorni, l'ufficialità dell'addio di Luciano Spalletti all'Inter. Il tecnico toscano ha sottolineato anche dopo la vittoria con l'Empoli il fatto di aver centrato l'obiettivo Champions, ha un contratto fino al 2021 e non sembra dell'idea di accettare una buonuscita, anzi, vuole prendersi un anno sabbatico restando a libro paga. Il club nerazzurro sa che il rapporto è complicato e farà in modo di rendere la separazione meno brusca possibile anche se Conte freme ed è ormai imminente l'annuncio. Si farà tutto entro il weekend anche perchè non c'è più nulla da nascondere: l'ex ct della Nazionale sarà l'allenatore dell'Inter dalla prossima stagione. Poi si potrà dare il via alle mosse di mercato: molto dipenderà dalla situazione Icardi, in caso di cessione del capitano verrà dato l'assalto a Lukaku (lo United chiede 70 milioni cash) mentre Edin Dzeko arriverà a prescindere per affiancare Lautaro Martinez e inserire un profilo diverso dal "Toro". Per i ruoli di centrocampo e di esterno restano in pole position Barella e Chiesa.

Video - Spalletti alla Mourinho: la conferenza post Udinese-Inter dura 1' e se ne va 01:13

Assalto a Duvan Zapata: la Roma ha la carta per convincere Gasperini

E' Gian Piero Gasperini la prima scelta della Roma per la panchina e, secondo il Corriere dello Sport, il club giallorosso avrebbe trovato la carta per convincere il tecnico a scegliere la capitale. Si tratta di Duvan Zapata, attaccante colombiano reduce da un'annata da 23 gol e che sarebbe il profilo giusto per sostituire Edin Dzeko, sicuro partente con destinazione Inter. Coi nerazzurri è duello per Barella del Cagliari mentre per la porta il preferito è Mattia Perin, desideroso di giocare dopo un anno di panchina alla Juventus e, guarda caso, altro pupillo di Gasperini. L'allenatore ex Genoa è il primo e unico nome, la pista Laurent Blanc non convince, però bisogna dare a "Gasp" quelle garanzie che chiede per lasciare Bergamo e trasferirsi a Roma.

La nostra opinione : la Roma ha le idee chiare, chiarissime, vuole Gian Piero Gasperini per il ruolo di allenatore. Il tecnico ligure però è indeciso se lasciare l'Atalanta, che ha condotto in Champions League, o provare una nuova avventura in una big dopo il fallimento in passato all'Inter. Giusto che chieda garanzie tecniche, i nomi di Zapata e Perin possono sicuramente aiutare ma la Roma deve anche fare i conti con il bilancio e prima di fare promesse deve vendere: in partenza Dzeko, Olsen, N'Zonzi, Manolas e Under, anche se non sarà semplice piazzarli senza fare delle minusvalenze. E' una situazione non semplice, Gasperini vuole evitare un'altra delusione come accadde all'Inter e dall'altra parte c'è l'Atalanta che farà di tutto per convincerlo a restare allestendo una squadra da Champions League.