Edicola: Juventus, Allegri è un giallo, Inter su Alexis Sanchez e Dzeko

Juventus-Allegri: che caos!

Una vera e propria bomba è esplosa nella tarda serata di mercoledì: Massimiliano Allegri via dalla Juventus. 'La Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport' confermano la fibrillazione di queste ore, sottolineando però come dalla dirigenza juventina filtri la convinzione di andare avanti con Allegri e Agnelli si presenterà all'incontro ormai imminente con una proposta di rinnovo per un altro anno. La fumata bianca, però, è tutt'altro che certa, e anzi i quotidiani 'La Repubblica' e 'La Stampa' danno ormai per chiuso il ciclo del livornese sulla panchina juventina con l'addio che si consumerà proprio nel vertice presidenziale. Destinazione? Dopo la clamorosa voce sul Barcellona circolata nelle ultime ore, pare sempre più forte il richiamo del Paris Saint-Germain, anche se non sarebbe da scartare l'ipotesi di un anno sabbatico.

La nostra opinione: Allegri resta alla Juve, anzi no, oppure forse... Sono ore frenetiche tra voci, indiscrezioni e smentite sul futuro di Allegri alla Juventus. Notizie che si rincorrono dopo l'arrivo del presidente bianconero Andrea Agnelli (che ha annullato gli impegni istituzionali a Nyon) alla Continassa, dove secondo le ricostruzioni è andato in scena un importante incontro con Pavel Nedved e Fabio Paratici, in previsione del faccia a faccia decisivo con l'allenatore e non solo. Un incontro dal quale filtrano per il momento posizioni contrastanti, con l'unico tratto comune di una conferma di Allegri che ora appare meno certa di quanto dichiarato pubblicamente da tutte le parti coinvolte. Ma la Juve chi potrebbe prendere al suo posto? L’ipotesi Conte, sempre più verso l’Inter, viene scartata da 'Sky', 'La Gazzetta dello Sport' e 'La Stampa' ma al contempo le candidature di Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic per la panchina bianconera sono poco concrete.

Inter: Alexis Sanchez o Dzeko per il post Icardi

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'agente di Alexis Sanchez è stato a Milano nei giorni scorsi, ha assistito a Milan-Bologna e ha incontrato i dirigenti dell'Inter per provare a capire la fattibilità dell'operazione. L'attaccante del Manchester United, in rotta di collisione con la società, ha dato ordine al suo procuratore Fernando Felicevich di trovare una soluzione. I nerazzurri continuano a seguire anche Edin Dzeko.

La nostra opinione: Sanchez, complici i diversi infortuni, ha raccolto appena 27 presenze stagionali tra campionato (20 presenze in Premier per 877 minuti totali), Champions League ed FA Cup, in cui ha segnato due reti. Il contratto in scadenza nel 2022 con ogni probabilità non verrà rispettato ma c'è da chiarire la cifra del trasferimento: le due società potrebbero accordarsi per 30 milioni di euro. Il bosniaco resta un altro obiettivo vista la rivoluzione che sarà necessaria in attacco, con il probabile addio di Icardi, ma questi due nomi difficilmente farebbero fare un salto di qualità all’Inter. Entrambi il meglio lo hanno già dato.

Barcellona: Valverde ora rischia

Secondo quanto riporta la stampa spagnola e in particolare ‘Sport’, la posizione di Ernesto Valverde sulla panchina blaugrana non è certo salda, tanto che il presidente Josep Maria Bartomeu ha rimandato ogni discorso sul futuro del tecnico, il cui contratto scadrà a giugno 2020: "Ci sarà tempo per riflettere. Per il secondo anno consecutivo, è stata una notte disastrosa", ha detto il patron dopo il tracollo in Champions contro il Liverpool. Il primo nome a circolare come possibile sostituto di Valverde è quello di Erik ten Hag, tecnico rivelazione con l'Ajax dei giovani.

La nostra opinione: dopo il tracollo dell'Olimpico lo scorso anno e quello recente di Anfield, Valverde sa bene che il suo posto è a rischio. "Sicuramente l'allenatore deve assumersi la responsabilità", ha ammesso dopo la partita. I tifosi, in particolare, chiedono la sua testa delusi dall'atteggiamento troppo pragmatico e difensivo della squadra a cui non è bastato avere Messi. Di sicuro ogni decisione verrà presa a stagione conclusa, anche perché il Barça deve ancora giocare la finale di Coppa del Re contro il Valencia. L'allenatore dei Lancieri piace perché è un allievo di Guardiola ed è un allenatore che ha nel DNA gli stessi concetti di gioco che da sempre uniscono il Barcellona alla scuola olandese.