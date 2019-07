Edicola: Juventus, non solo De Ligt, c'è l'accordo con Chiesa. Fiorentina con le spalle al muro?

La Juventus è d’accordo con Chiesa, Federico romperà con la Fiorentina?

Mentre De Ligt è sempre più vicino e già nel fine settimana può diventare un nuovo rinforzo della Juventus, i bianconeri continuano a lavorare sottotraccia per arrivare a Federico Chiesa. Secondo il Corriere dello Sport la Signora ha addirittura da maggio il via libera di Chiesa al trasferimento a Torino per un ingaggio sulla base dei 5 milioni più bonus a stagione. Ora nelle prossime settimane si lavorerà per convincere Commisso a lasciare andare il proprio gioiello. Una missione dura ma non impossibile?

La nostra opinione : Il futuro di Chiesa si capirà in fretta, prossima settimana quando il ragazzo è atteso negli States ed avrà il primo faccia a faccia con Rocco Commisso, il nuovo proprietario della Fiorentina, che vuole fare del figlio di Enrico il simbolo del club gigliato. Mister Rocco metterà sul piatto un contratto da top player (simile a quello che la Juventus ha promesso al giocane esterno della Nazionale) e potrebbe avanzare al giocatore una promessa di cessione nel 2020-2021 a un prezzo prestabilito. A chiesa basterà per restare in un club che non farà le coppe e che ambisce a tornare almeno in zona Europa League? Difficile fare previsioni, di sicuro c’è che Chiesa è il prototipo dell’esterno perfetto per il tridente offensivo di Maurizio Sarri e la Juventus proverà a far breccia nelle granatiche certezze di Commisso fino a tardo agosto. Insomma il fronte è destinato ad incendiarsi e potremmo assistere a sorprese di ogni tipo.

Roma, Alderweireld in pugno. Ora mirino su Higuain

Dopo Diawara e Pau Lopez, la Roma è pronta a piazzare il terzo colpo del proprio mercato: Toby Alderweireld. Secondo il Corriere dello Sport, Petrachi ha il sì di massima del 30enne difensore belga (che guadagnerà 3 milioni di € per i prossimi 4 anni) e nelle prossime ore lavorerà col Tottenham e strapparlo per una cifra di 10 milioni, tre volte inferiore alla clausola rescissoria. Nonostante l’ampia forbice c’è ottimismo anche perché Franco Baldini, consulente di Pallotta, vanta ottimi rapporti con gli Spurs di chi è stato anche direttore tecnico. I giallorossi sottotraccia continuano a lavorare anche su Higuain, che resta l’obiettivo numero uno per l’attacco. Per farlo arrivare a Trigoria alla corte di Fonseca, secondo il Corriere dello Sport, i giallorossi punteranno ad offrire un contratto da 4,5 milioni fino al 2023 e come formula alla Juventus quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.

La nostra opinione: Nonostante Alderweireld sia un difensore in scadenza a giugno 2020 non pensiamo che il Tottenham possa accontentarsi di un terzo del suo valore di mercato per lasciarlo partire. La Roma dovrà alzare di qualche milione la proposta per avere alle proprie dipendenze un difensore duttile, di personalità ed esperienza e che ha le qualità per non far rimpiangere Manolas. Su Higuain l’impressione è che l’affare può diventare realtà anche se serve tempo. Il Pipita fino a ridosso dello start del campionato è molto probabile che proverà a convincere Sarri di poter essere il centravanti giusto per giocare accanto a Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa e co. I bianconeri però potrebbero presto far capire al Pipita che a Torino per lui non c’è futuro e magari convincerlo con una buonuscita ad accettare l’opzione Roma, l’ambiente giusto per essere di nuovo una stella e soprattutto mostrare di essere ancora un cannoniere implacabile da almeno 20 gol a campionato.

Video - Petrachi: "Dzeko? Nessuno ricatta la Roma. Higuain il nuovo Batistuta, Barella vuole l'Inter" 02:16

Griezmann-Barcellona è tutto vero

Sui giornali spagnoli, le copertine sono monopolizzate da Antoine Griezmann che già oggi diventerà un giocatore del Barcellona. I blaugrana hanno deciso di pagare la clausola da 120 milioni di euro all’Atletico Madrid per consegnare il bomber della nazionale francese a Valverde. Presentazione prevista lunedì.

La nostra opinione: In attesa di Neymar, il Barça cambia l’attacco inserendo Antoine Griezmann: un colpaccio che rende ancor più forte un attacco già micidiale. Il francese ha mostrato di essere un giocatore capace di fare gol, assist e parlare la stessa lingua tecnica di un fuoriclasse assoluto come Messi. Un affarone per il Barça che ora darà l’assalto O’Ney. Ma a senso svenarsi per il brasiliano? Non ha più senso investire su esterni difensivi e un centrale forte, per aiutare l’ormai usurato Piqué, e valorizzare il tridente Messi-Suarez-Griezmann? Forse sì ma a Barcellona non la penso così e nelle prossime settimane proveranno a realizzare l’affare più costoso della storia, riportando in Catalogna, Neymar.