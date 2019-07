Edicola: Juventus, ora sotto con Chiesa e De Ligt; Zidane vuole a tutti i costi Pogba

Juventus: traffico in attacco, l'obiettivo è Chiesa

Il Tuttosport prova a fare un po' d'ordine nel reparto offensivo dei bianconeri: da ieri Higuain è di nuovo della Juve, Mandzukic è in uscita, Kean è ancora un dilemma. L'unica certezza rimane Federico Chiesa, anche se solo a livello di obiettivo. Per la difesa si punta a De Ligt: l'ultima voce è Bonucci in uscita (Manchester City?).

La nostra opinione: Certamente l'argomento "attacco" sarà uno dei temi da affrontare in casa Juventus: Sarri avrà certamente le idee chiare su quello che chiederà ai suoi giocatori, l'impressione è che Higuain possa migrare all'estero ("In Italia solo alla Juve") e che anche Mandzukic possa partire (difficile chiedergli altri sacrifici), mentre Kean rimarrà. "Questione di Fede" quindi: il nodo più importante rimane quello legato a Chiesa, blindato da Commisso in tutti i modi ma sicuramente propenso a spiccare il volo. Alla fine, la sensazione è che possa essere proprio la volontà del calciatore a risultare decisiva per sbloccare questa trattativa: si parla di un contratto di 5 anni, ma naturalmente è tutto in divenire. De Ligt in-Bonucci out? Qui l'impressione è che sia una

Napoli, ora Fabian Ruiz vale 60 milioni

La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli, capace di pagare 30 milioni Fabian Ruiz, giocatore che solo un anno dopo ne vale 60 e ora è addocchiato da mezza Europa.

La nostra opinione: Ci uniamo ai complimenti ad Ancelotti and Co.: "Mister 60 milioni" oggi è sulla bocca di tutti mentre 12 mesi era un semi-sconosciuto. "Semi" visto che invece il Napoli lo ha seguito molto bene e ne ha capito le potenzialità. E ora si trova a difendersi dagli attacchi del Real Madrid e di tutte le altre: "Lo voleva il Barça che offriva un milione per portarselo nella sua cantera – svela l’ex allenatore del Betis, Quique Setien -. Rifiutammo l’offerta e sono sicuro che se non fosse andato al Napoli ora il club avrebbe potuto venderlo per 60. Fabian ha ancora margini di miglioramento, ciò che mi ha sempre impressionato è la sua capacità di apprendimento. Una spugna con piedi fatati e una testa da top player. Se non sarà quest’anno, l’anno prossimo Real Madrid e Barça faranno di tutto per riportarlo a casa". Vigila Napoli, vigila...

Real Madrid: Zidane vuole Pogba a tutti i costi

Il Real Madrid è sempre più deciso a provarci per Paul Pogba, secondo AS: il campione del mondo 2018 è ancora sotto contratto con il Manchester United ma ha già dichiarato di voler cambiare aria nella prossima stagione.

La nostra opinione: Zidane chiama Pogba e resistergli non è facile: la connection francese è forte e una reunion tra i due non è affatto da sottovalutare. Secondo AS, la Juventus sarebbe utilizzata da Mino Raiola per alzare ulteriormente il valore di mercato di Pogba e non ci sarebbe una reale offerta alla base: "Il Real Madrid non getta la spugna per Pogba" anche se il contratto che scadrà solo nel 2021 (con un'opzione per un altro anno) è ancora da smarcare, e non è facile. Anche qui con tutta probabilità conterà molto la volontà del giocatore...