Edicola: Juventus, Rabiot c'è, la nuova idea è Trippier; il Milan punta i giovani del Real

Juventus: Rabiot il primo regalo, poi Trippier

Praticamente tutti i quotidiani riportano la notizia dell'accordo raggiunto con Rabiot sulla base di 7 milioni di stipendio all'anno più bonus alla firma. Poi si parla di Trippier e non più di Hysaj per la fascia destra.

La nostra opinione: Che dire su Rabiot? Ennesimo colpaccio a costo zero della dirigenza bianconera, che si conferma avanti anni luce in questo senso sulla concorrenza. E' vero, il costo dell'ingaggio è del ragazzo francese è molto alto, ma in termini di età (24 anni) e prospettive future questo è sicuramente un grande acquisto. La notizia di Trippier poi è un altro segnale che la Juventus si vuole sempre più internazionalizzare per puntare - è inevitabile dirlo - ancora una volta a quella maledetta Champions League, che si raggiunge solo un passettino alla volta, aggiungendo mattone su mattone. Trippier invece di Hysaj è da leggere assolutamente in questo senso.

Milan: Ceballos ma non solo dal Real Madrid

Si parla diffusamente della gita della dirigenza del Milan a Madrid, casa Real: un modo per farsci conoscere - a livello dirigenziale - ma anche per cercare di stringere rapporti di lavori in chiave calciomercato futuro.

La nostra opinione: Il Milan si forma a livello di "quadri" e la prima mossa e quella di andare a parlare con il Real Madrid? Sicuramente un iter molto audace quello di Maldini, Boban and company, i quali evidentemente puntano molto alto in chiave futura: Ceballos, Odegaard, Mayoral, Reguillon, Theo Hernandez, tutti ragazzi tra i 20 e 22 anni che hanno bisogno di spazio e tempo per crescere e che con tutta probabilità non ne hanno a disposizione in quel di Madrid. E allora perchè non provare a offrire ai Blancos la possibilità di farli crescere in una società al momento non top ma che vorrebbe tornare ad alto livello? L'idea non è assolutamente male, sia dal punto di vista del Milan - che potrebbe ospitare per qualche tempo giovani di valore - sia da quello del Real, che non andrebbe a rafforzare una diretta concorrente, sia in campo nazionale che europeo.

Il PSG su Milinkovic: contatti Leonardo-Kezman

Se Rabiot saluta il PSG chi potrebbe arrivare a Parigi è Milinkovic-Savic, sulla bocca di tutti visto che ora c'è di nuovo Leonardo in cabina di comando nel club francese. Il Tuttosport parla di un'offerta di 55 milioni già respinta da Lotito.

La nostra opinione: Come forse ricorderete già un anno fa Leonardo provò a portare Milinkovic Savic a Milano a fine calciomercato: ecco, ora che Leo è tornato alla guida del PSG ci riprova. Ovviamente il fatto che tornasse "a fare la spesa" in Italia non era nemmeno quotato: dopotutto l'ex dirigente del Milan sa benissimo quali siano le dinamiche del nostro mercato e quindi sa anche che Milinkovic-Savic - vista la stagione non certo esaltante con la Lazio - non può valere i 100 milioni che Claudio Lotito chiedeva un anno fa. Forse 55 sono un po' pochini, la sensazione è che sui 70-80 milioni l'affare si possa concludere. Mateja Kezman - agente del giocatore - ha giocato al PSG e ancora buoni rapporti con il club, l'affare si puà assolutamente portare avanti.