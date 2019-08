Juventus: Icardi arriverà grazie ai soldi delle vendite

Apertura abbastanza significativa quella della Gazzetta di oggi: "CR7 vota Icardi". Secondo la Rosea, Ronaldo avrebbe dato il suo gradimento per Maurito, che arriverà dopo che la Juve avrà fatto spazio con cessioni di lusso: Mandzukic, Matuidi e probabilmente anche Dybala.

La nostra opinione: La chiave di lettura di oggi della Gazzetta ci può stare, ed è soprattutto tattica: la motivazione dell'apprezzamento di Ronaldo sarebbe legata al fatto che CR7 predilige - per il suo stile di gioco - un attaccante centrale, che occupi l'area di rigore e possa aprirgli spazi sia lateralmente (largo a sinistra, dove partirà tendenzialmente quest'anno) e anche al limite dell'area. Intendiamoci, anche Lukaku farebbe al caso, ma la sensazione è che l'interessamento della Juventus all'attaccante belga fosse solamente superficiale, teso soprattutto a punzecchiare le manovre dell'Inter, forte sul suo obiettivo numero 1. E allora Icardi sia, con tutto ciò che è legato al trasferimento della scomoda punta argentina: ancora da trovare accordi, sia su ingaggio che valutazione, ma si sa, quando c'è la volontà (di Cristiano Ronaldo) si è già a metà strada...

Milan: piacciono Correa e Pellegri, ballano Kessie e Suso

Secondo i quotidiani in edicola oggi, Tuttosport in primis, ci sono due nomi su tutti che circolano per il calciomercato del Milan e sono quelli di Angel Correa (Atletico Madrid) e Pietro Pellegri (Monaco). Per permettere l'arrivo di questi due giocatori, però servirebbero due cessioni illustri: si parla di Kessie e Suso. Il gioco vale la candela?

La nostra opinione: Parere personale: no. Posto che l'Atletico Madrid è fermo sulle proprie posizioni - valutazione di 55 milioni per Correa (il Milan arriva a 40+bonus) e dichiarazioni di mercato chiuso - e che Pellegri è un ragazzo (2001) di prospettiva ma pur sempre un ragazzo che si deve ancora fare (e lo scorso anno, causa infortuni, non ha reso come avrebbe dovuto), al momento pensare di privarsi di Suso sembra un eresia. Come ha detto lo stesso Giampaolo di Suso è totalmente "innamorato", per come tratta la palla e come sa mettere in porta pallone e compagni: al momento è di gran lunga il giocatore più tecnico presente nella rosa del Milan e insieme a Paquetà e pochi altri è proprio a lui che Giampaolo dovrebbe dare le chiavi della squadra. Discorso diverso per Kessie, uno dei pochi positivi della scorsa stagione, e di conseguenza uno dei pochi a poter avere un mercato di un certo tipo: se il Milan cambia marcia e volto in mezzo al campo allora paradossalmente lui diventa uno dei giocatori sacrificabili sull'altare di un gioco diverso e più costruttivo (e non distruttivo).

As: il Bayern vorrebbe Gareth Bale in prestito dal Real

Una notizia che ha preso piede nelle ultime ore e vede protagonista il gallese, in esubero dalle Merengues: secondo As, i bavaresi puntano al prestito come fatto in passato con James Rodriguez.

La nostra opinione: Uno come Gareth Bale - crediamo - può far comodo a qualsiasi big europea, quindi l'ipotesi Bayern Monaco non è assolutamente da scartare: la squadra bavarese ha perso due icone, sia sul campo che a livello mediatico, quali Robben e Ribery e quindi è alla ricerca di un personaggio su cui poter costruire i propri sogni. Certo, Bale a 30 anni non è più quello di qualche stagione fa - quello, per dire, acquistato per 100 milioni di euro dallo stesso Real Madrid - ma è anche lo stesso che appena un anno fa realizzava uno dei gol più belli segnati in una finale di Champions League. Prima di bollarlo come "bollito" e spedirlo in Cina - come peraltro si è andati vicini a fare - un'altra chance la merita eccome. E se il Real non è disposta a dargliela in casa propria, perché non provarci al Bayern. Probabilmente non si farà - il prestito, come la cessione a parametro zero non rientra solitamente nei piani di Florentino Perez - ma la possibilità di vedere Bale impegnato nei big-match primaverili di Champions è abbastanza stuzzicante.