Zidane ha scelto: Koulibaly se parte Varane

Il tecnico francese del Real Madrid non avrebbe dubbi sulle prossime strategia da adottare nella casa Blanca secondo AS, quotidiano sportivo vicinissimo alle cose dei Merengues: se a fine stagione sarà addio al centrale campione del mondo Raphael Varane (Juventus e Manchester City alla finestra) si punterà sul roccioso centrale mancino del Napoli e della Nazionale del Senegal Kalidou Koulibaly. Secondo AS l’agente del difensore partenopeo avrebbe già incontrato nel centro d’allenamento del Real di Valdebebas Jose Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez.

La nostra opinione: Non è ancora chiaro se davvero Varane lascerà il Real Madrid – anzi, le informazioni in merito sono piuttosto contrastanti – ma l’indiscrezione di AS va presa sul serio e non ci stupisce affatto che Zizou sia un estimatore del fortissimo difensore centrale del Napoli, un profilo da Merengues, indubbiamente. Qualora partisse davvero per il Napoli sostituirlo non sarà affatto semplice visto che la sua crescita negli ultimi anni è stata a dir poco esponenziale. Riuscirà ADL a convincerlo a restare all’ombra del Vesuvio?

Coutinho, la pedina per arrivare a Rashford

Il futuro dell’ex trequartista dell’Inter Coutinho è sempre più lontano dal Barcellona: lo stesso calciatore avrebbe confidato ai suoi compagni di Nazionale la volontà di lasciare la Catalogna, stando a quanto riporta questa mattina Sport. Il club catalano potrebbe usarlo come pedina di scambio per arrivare a Marcus Rashford, attaccante del Manchester United. Anche Umtiti e Malcom potrebbero rientare nell’affare.

La nostra opinione: Le voci ormai si rincorrono giorno dopo giorno, Coutinho è fortemente indiziato di lasciare il Barça a fine stagione. La sensazione è che la trattativa con lo United possa essere effettivamente intavolato, dato che le contropartite tecniche stuzzicano il club guidato da Solskjaer.

Conte si libera, l’Inter lo aspetta

Secondo quanto riportano Corriere dello Sport e Repubblica Antonio Conte è in procinto di discutere oggi la causa contro il Chelsea, poi sarà libero di scegliere il suo futuro. L'Inter lo aspetta con Marotta in prima linea ma il tecnico salentino potrebbe essere un nome giusto anche per il futuro della Juventus. Secondo Repubblica l’Inter sarebbe però in pole position.