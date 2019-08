Edicola: L'Inter rilancia per Lukaku: 80 milioni! Dybala potrebbe accettare il PSG

Romelu Lukaku: l'Inter riprova l'assalto

Secondo la Gazzetta dello Sport, sfumato l'accordo con la Juventus, è Marotta a tornare all'assalto per l'attaccante del Manchester United.

La nostra opinione: Antonio Conte continua a strizzare l'occhio a Lukaku ("Mi informo dai giornali"), ma la sensazione è che l'Inter non abbia ancora mollato la presa; anzi, ora che la Juventus si è definitivamente allontanata l'obiettivo belga rimane sempre più alla portata. Ancor più dopo la notizia di giornata che vorrebbe Lukaku in partenza anche dopo l'8 agosto - data della chiusura del mercato della Premier League - a patto che il Manchester United riesca a mettere a segno un colpo in attacco: in questo caso, sfumato Dybala, potrebbe essere lo stesso Mandzukic a dir di sì ai Red Devils. Siamo un po' meno positivi sugli 80 milioni di cui parla il Corriere dello Sport, sbandierati in prima pagina: Marotta & Co. infatti non sarebbero così disposti a spostarsi dall'ultima offerta formulata, quella dei 60 milioni più 5 di bonus. C'è ancora qualcosa da limare insomma, ma qualcosa si muove.

Leonardo si muove per Dybala: potrebbe accettare il PSG

E' il CorSpor a dare aggiornamenti sui possibili spostamenti di Paulo Dybala, dopo l'allontamento dal Manchester United: l'Inter è ancora in pole position, ma in fila per la Joya ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain.

La nostra opinione: Siamo ancora alle prime schermaglie per capire quale sarà il futuro di Dybala, anche se una cosa ormai è certa: non andrà in Inghilterra, a meno di clamorosi ribaltoni. Primo, perché lo United si è stufato di aspettare (il campionato è alle porte), secondo perché lo stesso Paulo non era entusiasta di un futuro in Premier. E allora? Via alle illazioni, con Inter in pole il PSG di Leonardo interessato agli sviluppi della questione; intanto oggi il ragazzo sosterrà le visite mediche alla Juventus, come da copione, e probabilmente arriverà anche il tanto atteso colloquio con Sarri e magari anche con qualcuno dei dirigenti Juventus. Per capire cosa ha in testa Sarri per Dybala e soprattutto se si potrà andare avanti insieme, trovando una soluzione al dilemma che ha - ad esempio - attanagliato Allegri nella scorsa stagione. Se la risposta sarà positiva, allora anche tutte le voci della possibile uscita di Dybala andranno a spegnersi. Altrimenti via a un altro feuilleton estivo.

Dzeko-Roma, la settimana decisiva

Empasse anche in casa giallorossa: la Roma si aspettava il "sì" di Higuain che però non arriva, intanto Dzeko si scopre importantissimo per i suoi e diventa molto più difficile farne a meno. Questa dovrebbe essere la settimana decisiva per capire cosa ne sarà dell'attaccante bosniaco.

La nostra opinione: La Roma si scopre innamorata di Dzeko: "È con noi anima e corpo" continua a dire Fonseca, che vede le prestazioni della sua Roma nelle amichevoli estive e si accorge che Edin Dzeko è a dir poco fondamentale negli automatismi offensivi della squadra giallrossa. Contro Perugia e Lille l'attaccante è entrato praticamente in tutti i gol della Roma: i suoi compagni lo servono, lui gestisce la palla e premia gli inserimenti degli altri, risultando sempre decisivo nelle giocate più importanti. L'Inter non ha ancora fatto la mossa decisiva per acquistarlo: Petrachi chiede 20 milioni, Marotta è arrivato a 15 (forse); nel contempo la situazione Higuain non si è sbloccata, e allora i tifosi della Roma provano a credere che Edin possa rimanere, almeno un altro anno. La volontà però fa tutta la differenza del mondo e secondo quanto riporta il Messaggero quella di Dzeko sarebbe di andare via. Questa la settimana decisiva, questa volta sul serio però, perché aspettare oltre non avrebbe senso.