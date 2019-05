Icardi-Juve: si riaccende l'affare

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' (edizione Torino), dopo i contatti che già la scorsa estate avevano visto la Juventus farsi sotto per strappare Icardi all'Inter, la trattativa è ripartita. No a scambi, niente Dybala nell'affare, con la Juventus pronta a pagare cash il cartellino dell'attaccante argentino senza alcun genere di contropartita. I due direttori dell'area sport, Fabio Paratici per i bianconeri e Piero Ausilio per i nerazzurri, presenti sugli spalti di Tottenham-Ajax, si sono visti e incontrati a Londra proprio per riaccendere l'affare.

La nostra opinione: da mesi ormai abbiamo avvalorato questa ipotesi perché la storia di Icardi all’Inter, malgrado le parole di Wanda Nara, sembra davvero al capolinea per il fattore ambientale e per tutto quello che è successo. Lo strappo con la società si può forse ricucire, quello con la Curva Nord no, anche se i tifosi di tutti gli altri settori del Meazza si contrappongono regolarmente alla frangia più calda per una vera e propria spaccatura ormai conclamata. I nerazzurri non vogliono contropartite, ma l’argentino potrebbe davvero rilanciarsi in bianconero: sarebbe un autogol perché le qualità dell’attaccante non si discutono e allora tanto varrebbe venderlo all’estero.

Milan, via non solo Gattuso ma anche Leonardo

Non solo Gattuso a rischio addio. La conferma del dt Leonardo è a rischio: a gennaio si verificarono frizioni con l'ad Gazidis per la campagna acquisti, mentre ora a tenere banco è il possibile fallimento dell'obiettivo Champions League, distante tre punti in classifica. Luis Campos del Lille è già stato seguito dalla Roma, ma, riporta la 'Gazzetta dello Sport', adesso è l'idea nuova del Milan.

La nostra opinione: alle prese con un finale di campionato delicato, il Milan inizia a programmare i movimenti della prossima estate, che potrebbe segnare nuovi cambiamenti sul fronte dirigenziale. La società rossonera ha apprezzato il lavoro svolto da Campos in Francia, dove ha scoperto talenti puri come Mbappé, Pépé o Mbamba. A favorire l'arrivo del nuovo dirigente, potrebbero essere gli ottimi rapporti, sanciti anche da accordi finanziari, tra Elliot e Gerard Lopez, dirigente del club francese.

Allegri, fissato l'incontro con Agnelli

Il summit tra Allegri e Agnelli per programmare il futuro, riportano la 'Gazzetta dello Sport' e il 'Corriere dello Sport', avverrà presumibilmente la settimana prossima. Allegri va verso una riconferma con possibile ritocco dell'ingaggio, attualmente sui 7,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, non sono da escludere eventuali sorprese.

La nostra opinione: la Juventus programma la prossima stagione. Conclusa, di fatto, quella in corso, la dirigenza valuta il futuro di alcuni elementi importanti della rosa e dello staff tecnico. Tra questi, ovviamente, Massimiliano Allegri. Il colloquio con Agnelli sarà meno di forma e più di sostanza rispetto a quelli degli scorsi anni. Al centro della discussione, oltre all'eliminazione prematura dalla Champions League, ci sarà la questione infortuni e il mercato, tra possibili acquisti e giocatori da sacrificare. Insomma, tutto dovrebbe portare alla fumata bianca, ma se ci fosse un grande nome come alternativa, Allegri potrebbe anche salutare Torino.