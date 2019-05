Edicola: la Roma tratta con José Mourinho, lo rivela "L'Equipe"

Pallotta vuole lo Special One alla Roma

La clamorosa indiscrezione di mercato arriva dalla Francia, più precisamente dalle colonne dell'attendibile ‘L'Equipe’ e viene ripresa dal ‘Corriere dello Sport’ in prima pagina: "La Roma sta trattando con Mourinho". La trattativa sarebbe su base triennale.

La nostra opinione: il tecnico portoghese ex Manchester United era un obiettivo dichiarato del PSG ma negli ultimi giorni la situazione pare essere cambiata. La proprierà parigina sembra essere intenzionata a confermare (con ritocco dell'ingaggio) Tuchel, privando così il tecnico lusitano della possibilità di allenare in Francia. Viste le grandi difficoltà nell’arrivare a Conte, corteggiato anche dall’Inter, James Pallotta potrebbe dunque tentare il colpo. La sensazione è che tutto dipenderà dall'eventuale qualificazione di De Rossi e compagni alla prossima Champions League.

L'articolo originale

Allegri-Agnelli: a breve l'incontro

Si avvicina l'incontro tra Agnelli e Allegri, come riporta in apertura ‘Tuttosport’, per gettare le basi sul futuro. Il presidente chiederà al tecnico garanzie su un impegno senza tentazioni di fuga altrove mentre l'allenatore spingerà sul bisogno di alzare ancora il livello qualitativo della Juve.

La nostra opinione: si parla di obiettivi di mercato ambiziosi sulla lista di Paratici come Pogba, Rabiot, de Ligt, Ndombele, Isco e James. Fantasia al potere dunque perché i bianconeri dovranno scegliere e valutare la fattibilità di queste operazioni. Allegri si è guadagnato la riconferma, ma molti sostenitori della Vecchia Signora sono contro l’attuale tecnico e questo peso potrebbe puntualmente ripiombare sul diretto interessato se le cose – leggasi Champions League – non dovessero andare per il verso giusto nemmeno l’anno prossimo.

Il Milan pensa a Orsolini

Riccardo Orsolini, spauracchio del Milan nel match contro il Bologna, è un obiettivo di Leonardo come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’: servono 20-25 milioni di euro. I rossoblù possono esercitare il riscatto per 14 milioni già pattuiti con la Juventus, intenzionata a sua volta al controriscatto.