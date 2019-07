Edicola: Lukaku-Dzeko, l'Inter ha fretta. La Roma pensa a Milik, intesa Lazio-United per Milinkovic

L'Inter preme per Lukaku e Dzeko ma la strada è in salita

Non ci sono buoni segnali per il mercato dell'Inter. Secondo Tuttosport le trattative per arrivare a Romelo Lukaku e Edin Dzeko sono sempre più in salita: il belga è ancora fuori dall'amichevole ma la richiesta del Manchester United resta inarrivabile, 83 milioni; la Roma non si schioda dai 20 milioni per il bosniaco e gli affida anche la fascia di capitano nell'ultima amichevole, segno che è disposta ma non obbligata a vendere.

La nostra opinione: la difficile situazione sul mercato rischia di complicare la serenità di Antonio Conte e di tutta l'Inter. Le cessioni non arrivano, Icardi, Nainggolan e pure Perisic non trovano destinazioni, e di conseguenza non si può dare l'assalto a Lukaku e a Dzeko, obiettivi dichiarati da settimane. I nerazzurri devono fare i conti con interlocutori non disposti ad accettare compromessi, servono risorse e queste possono arrivare soltanto con la vendita di alcuni pezzi pregiati. Il tempo però passa, restano nuvole nere all'orizzonte e per Conte la situazione è tutt'altro che agevole.

Il Napoli tra Icardi e Pépé, la Roma sogna Milik se non arrivasse Higuain

Il mercato resta incentrato sulla girandola di attaccanti e, come l'Inter, anche Napoli e Roma sono alla finestra. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra di Ancelotti è già al lavoro per preparare due tipi di schieramenti, uno in caso di arrivo di Maurito, l'altro se arrivasse Pépé dal Lille. Addirittura, se Icardi sbarcasse a Napoli, si potrebbe pensare ad una partenza di Milik: il polacco piace molto ai giallorossi che lo considerano prima alternativa a Higuain.

La nostra opinione: il valzer delle punte tiene banco sul mercato, le situazioni di Icardi e Higuain, esuberi per Inter e Juventus, sono le più interessanti, oltre che decisive per innescare l'effetto domino. Maurito è il sogno del Napoli, il bomber che manca a Carlo Ancelotti, l'elemento che gli permetterebbe sia di giocare con una, sia con due punte. Il Pipita invece è il primo obiettivo della Roma, Fonseca l'ha già chiamato, nella capitale sperano sia il nuovo Batistuta. Però, se davvero Icardi sbarcasse a Napoli, ecco che la Juve non riuscirebbe più a cedere Higuain e così in giallorosso potrebbe addirittura arrivare Milik, che diventerebbe riserva di lusso e potrebbe decidere di lasciare la Campania.

Lazio-Manchester United: intesa a 80 milioni per Milinkovic-Savic

Sembra ormai questione di giorni, forse di ore, per Milinkovic-Savic al Manchester United. Secondo la Gazzetta dello Sport l'agente del serbo è in Inghilterra per definire i dettagli anche se bisogna attendere la cessione di Pogba al Real Madrid. Si parla di un affare da 90 milioni di euro totali, 75 fissi e altri 15 legati ai bonus, 5 facili e gli altri 10 più complessi. Per il Corriere dello Sport invece non è così diretta: Lotito sarebbe ancora fermo sulla richiesta di 100 milioni e lo United starebbe guardando a Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona.

La nostra opinione: il Manchester United è un treno che la Lazio non può permettersi di perdere per la cessione di Milinkovic-Savic, rimasto a Roma probabilmente un anno di troppo. Lotito si accontenterà di 75-80 milioni bonus esclusi e farà partire il serbo per poi investire su altri giovani talenti. L'unico freno al momento è la situazionei di Paul Pogba perchè i Red Devils potranno dare l'accelerata decisiva solo con la partenza del francese per il Real Madrid, una trattativa molto complessa e per la quale servirà un po' di tempo.