Marquinhos obiettivo Juventus

Il brasiliano piace a Sarri: ha un ingaggio alto - 10 milioni - ma secondo il Corriere dello Sport il club bianconero ci prova, proponendo Douglas Costa come contropartita.

La nostra opinione: Chiellini, Bonucci, Rugani, Demiral... e Marquinhos? De Ligt sembra onestamente irraggiungibile e anzi proprio l'arrivo del forte difensore olandese al PSG potrebbe facilitare l'addio del brasiliano a Parigi. Onestamente un difensore di livello serve come il pane alla Juventus che in più di un'occasione si è scoperta senza ripari dalla vita in giù nelle ormai sempre più frequenti occasioni in cui sono mancati Chiellini (di più) e Bonucci (di meno): salutato Barzagli, e con Benatia che ammicca a distanza, quella di Marquinhos sembra una soluzione percorribile e quanto mai indicata, anche se quell'ingaggio esoso (10 milioni!!!) potrebbe essere un ostacolo questa volta difficile da aggirare.

Commisso blinda Chiesa: "Non lo vendo nemmeno per 100 milioni"

Il nuovo patron della Fiorentina blinda il suo campioncino: "Non abbiamo bisogno di soldi, voglio tenerlo"

La nostra opinione: La doppietta di Federico Chiesa alla Spagna ha fatto girare la testa a mezza Europa: non tanto per la fattura dei gol, il primo un po' fortunoso e con la complicità di difensore e portiere, il secondo da rapace d'area di rigore, ma per quello che ogni volta dimostra sul campo. Corsa, velocità e soprattutto tanta fame di fare bene ed eccellere. Ecco, proprio questo sentimento potrebbe essere quello che lo porterà lontano da Firenze: è sinceramente difficile pensare a un'altra stagione nel limbo per quello che è per distacco il miglior talento del calcio italiano in questo momento. Se Rocco Commisso dice di non volerlo vendere, d'altra parte non si può non considerare la volontà del giocatore che ha dimostrato sul campo di valere una squadra di livello superiore della Viola, con tutto il rispetto per questo club. In sintesi, se Rocco riuscirà a trattenere Chiesa a Firenze sarà un mezzo miracolo.

Intrigo Joao Felix: va oppure no all'Atletico Madrid?

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Joao Felix all'Atletico Madrid, ma un duro comunicato del Benfica ha stoppato tutto.

" Alla luce delle notizie pubblicate in queste ultime ore, il Benfica spiega che è falso che sia attualmente in corso una trattativa per il trasferimento del giocatore Joao Felix. Le condizioni per la sua negoziazione sono pubbliche e note, tenendo conto della clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Ancor più grave è la notizia falsa che fa riferimento a delle trattative che coinvolgono commissioni del 30%, ripresa in Portogallo da A Bola con intenzioni che non conosciamo. Ripetiamo: questa informazione è totalmente falsa, assurda e vuole rovinare la reputazione e la dignità del Benfica "

La nostra opinione: 120 milioni di euro non sono certo una spesa da tutti i giorni, anche per un club che non ha tanti problemi finanziari come l'Atletico Madrid. Per questo probabilmente ci sono ancora dei particolari da sistemare. La sensazione è che alla fine l'affare si possa fare, ma con i tempi e i modi che deciderà il Benfica: si tratterebbe di un'operazione epocale per il club portoghese, di gran lunga la migliore vendita di sempre. Dopotutto questo ragazzo in rampa di lancio non si poteva trattenere ulteriormente, vista la sua esplosione nelle ultime stagioni. Un degno sostituto, per ruolo e caratteristiche, di Antoine Griezmann.