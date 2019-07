Edicola: Milan-Ceballos, è la settimana buona. Inter e Roma su Barella. Griezmann Day a Barcellona

Ceballos: il Milan tenta il prestito

Entra nel vivo la trattativa per il centrocampista 22enne del Real Madrid: questa potrebbe essere la settimana giusta per tentare l'affondo decisivo. Secondo la Gazzetta, il Milan proverà a chiederlo in prestito: si attende la risposta dei Blancos.

La nostra opinione: Il ragazzo c'è: è un ottimo centrompista, che sa fare più cose, e ciò non è mai scontato. Nel corso dell'ultimo Europeo abbiamo visto impostare il gioco da dietro, lo abbiamo visto giocare nei panni di mezzala, o addirittura giostrare sulla trequarti, distribuendo l'ultimo passaggio. Il discorso è molto semplice: Ceballos deve giocare titolare in una squadra di livello, difficile che questa possa essere il Real Madrid, quindi meglio che sia un team di medio/alto cabotaggio. I 20 milioni offerti in prima istanza dal Milan sembrano pochini (il Real lo valuta almeno il doppio), allora forse se ne può riparlare in chiave di prestito. Con obbligo o diritto di riscatto, questo si vedrà, a seconda delle necessità. A patto che non arrivi primi l'Arsenal o il Tottenham di turno a scompigliare i giochi, con il carico da novanta: e visto il valore e la vetrina acquisita dal ragazzo nelle ultime settimane, non è affatto una possibilità da escludere.

Inter: su Barella c'è anche la Roma, Pellegrini resta nella Capitale

Nicolò Barella sarà un giocatore dell'Inter? Molto si deciderà oggi a Milano, dove Inter e Cagliari si troveranno a parlare in occasione dell'assemblea delle società di Serie A. Presente anche la Roma, anche se il caso di Pellegrini in nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, si risolverà in un nulla di fatto.

La nostra opinione: Sono giorni intensi per il destino di alcuni dei ragazzi più promettenti del calcio italiano. Chiesa è sempre sulla bocca di tutti (anche e soprattutto in orbita Juve), mentre Barella lo segue a stretto giro di posta: interessante sarà capire chi tra Inter e Roma sarà disposta a sborsare i 50 milioni di euro richiesti. L'Inter è ferma a 36+4 di bonus, sul fronte giallorosso si parla di 35+Defrel. Probabilmente oggi si capirà di più su questa doppia trattativa, intanto ciò che è quasi certo è che Lorenzo Pellegrini rimarrà in giallorosso: non ha intenzione di utilizzare la clausola che ha disposizione per liberarsi.

Griezmann: oggi è il giorno del sì

80 milioni di buone ragioni perché oggi sia il giorno del sì di Antoine Griezmann al Barcellona: secondo la stampa spagnola infatti il passaggio da 200 a 120 milioni della clausola del francese, sbloccherà finalmente la trattativa.

La nostra opinione: Ormai è questione di ore, forse di minuti: la clausola liberatoria di Griezmann si è notevolmente abbassata, passando a 120 milioni di euro. Non una cifra di poco conto, ma notevolmente inferiore a quei 200 che nemmeno un top club come quello blaugrana sembrava disposto a sborsare per arrivare al campione del mondo francese. A 28 anni l'ex Colchonero è pronto al salto alla corte di Messi, una partenza che permetterà poi all'Atletico Madrid di girare praticamente la stessa somma al Benfica per arrivare al giovane talento portoghese Joao Felix. Un affare a tre che muoverà due gioielli in piazze più importanti della loro attuale: il compito di alzare l'asticella e di dimostrare il proprio valore toccherà a loro.