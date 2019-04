Gattuso, esonero a un passo: Leonardo traghettatore o fiducia a Giunti?

La quarta sconfitta nelle ultime sette giornate in campionato che è costata al Milan, l’aggancio in classifica del Torino e la retrocessione al sesto posto in classifica, potrebbe segnare la fine dell’avventura di Rino Gattuso alla guida del Diavolo. Il destino pare segnato e l’unica cosa che potrebbe salvarlo e fargli mantenere l’incarico di allenatore fino al termine della stagione è la mancanza di alternative valide sulla piazza. Ieri Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini hanno avuto un lungo colloquio negli spogliatoi dello stadio “Grande Torino” nel quale hanno discusso la posizione di Gattuso, quasi tutti i giornali ipotizzano il ribaltone e il Corriere dello Sport ipotizza due nomi: Federico Giunti, attuale tecnico del Milan Primavera, oppure un mese di traghettamento da parte di #Leonardo in altra veste.

La nostra opinione : Salvo miracoli o colpi di coda, difficili da ipotizzare in questo momento, per il quinto anno di fila il Milan fallirà il traguardo Champions League. Ancora una volta sarà l’allenatore a pagare il conto più salato e questa volta il divorzio sarà ancora più traumatico per i tifosi del Diavolo, perché Rino Gattuso non è e non sarà mai uno qualunque per questo club. Da calciatore ha dato tutto, vincendo tutto e pure nel suo anno e mezzo da allenatore, pur con qualche limite e alcuni errori, ci ha sempre messo la faccia, non campando alibi, mettendoci anima e cuore per riportare il Milan ai livelli che gli competono. Purtroppo non è bastato e così a Milano si dipana un altro anno zero, fatto di punti interrogativi, giocatori con la valigia in mano e soprattutto ribaltoni e scenari ancora tutti da decifrare. Anche noi come Roberto Beccantini non riteniamo Gattuso l’unico e principale responsabile del tracollo del Milan, però è anche vero che il tecnico calabrese appare rassegnato e il rischio addirittura di precipitare fuori dalla zona dell’Europa League è reale. In caso di sostituzione per queste ultime quattro gare fossimo nella società, chiederemmo a Leonardo – colui che questa squadra l’ha costruita nell’ultimo mercato – di smettere momentaneamente i panni del dirigente per rivestire quelli di allenatore. Sarebbe un modo per evitare di bruciare altri allenatori con pochi esperienza e per provare a mettere con le spalle al muro, un gruppo di giocatori che, nelle ultime settimane, è apparso assolutamente svuotato ed incapace di reagire ad alcun tipo di stimolo.

Il PSG pensa ad Allegri, se Max saluta la Juventus vira su Deschamps o Guardiola

Massimiliano Allegri ha ribadito anche ieri sera a ‘Che tempo che fa’ che resterà alla Juventus anche il prossimo anno, in attesa dell’incontro con Agnelli però c’è chi ci va coi piedi di piombo e sottolinea come la riconferma potrebbe non essere affatto scontata. Il Tutto Sport, ad esempio, rilancia un rumors che circola da qualche giorno a Torino e che parla di un Allegri che, in segreto, ha già un accordo col Paris Saint Germain. In caso di separazione la società bianconera ha due idee: Didier Deschamps e Pep Guardiola. Più complicate le piste che portano a Conte e Simone Inzaghi.

La nostra opinione : La tranquillità con cui Allegri continua a sostenere che sarà sulla panchina della Juventus anche l’anno prossimo, non dovrebbe dar adito a dubbi riguardo a chi sarà il tecnico della Signora nel 2019-2020. Il nervosismo latente, gli spifferi dell’ambiente e soprattutto un certo malumore che serpeggia sempre più nel tifo fanno capire che qualche ragionamento anche alla Continassa la stanno facendo... L’impressione è che fino a che non si consumerà il faccia a faccia fra Allegri e Agnelli i rumors e i dubbi rimarranno. Tutto ad oggi però lascia pensare che il tecnico livornese resterà il tecnico bianconero... Il mercato però è imprevedibile e non si possono escludere colpi di scena.

Conte non c’è solo la Roma: super sfida con l’Inter

Secondo il Corriere dello Sport è Antonio Conte il tecnico più desiderato e conteso dalle big del calcio italiano. Se a Roma, dopo le parole di Totti, credono nell’arrivo del tecnico leccese: l’ex allenatore del Chelsea resta nei pensieri dell’Inter che difficilmente continuerà con Spalletti. E anche i bianconeri potrebbero pensare su Conte in caso di addio di Allegri...

La nostra opinione : Come abbiamo ribadito recentemente su queste pagine, chi piglia Conte fa un affare e si assicura un allenatore vincente e con grande motivazioni. Gli exit poll danno il tecnico leccese vicino alla Roma ma Antonio – oltre a uno stipendio da almeno 10 milioni di euro – pretenderebbe programmi chiari e mosse ambiziose sul mercato. I giallorossi e Pallotta sapranno convincere Antonio su questo passo? L’Inter resta alla finestra, Spalletti è blindato da un contratto fino al 30 giugno 2021 ed esonerarlo costerebbe al club circa 25 milioni lordi. Marotta, Zhang e la società però si fidano ciecamente del tecnico di Certaldo? Difficile dirlo e così il futuro di Conte resta per il momento un punto interrogativo.