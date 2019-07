Edicola: Milan, oltre a Correa, nel mirino Demiral. Scambio dell'estate: Bale+90 milioni per Neymar?

Milan: via André Silva, dentro Correa e Demiral?

Incassati 30 milioni per la punta portoghese, ora ne servono 50 per il giocatore dell'Atletico, mentra la Juventus ne chiede 35 per il difensore; Lovren è l'alternativa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: Sicuramente il primo "colpo" dell'estate è la cessione di André Silva al Monaco per 30 milioni: un'uscita che fa rifiatare un po' le finanze rossonere che ora possono concentrarsi sui prossimi obiettivi: il primo è Angel Correa dell'Atletico, e qui il diktat è certamente far scendere un po' la quotazione del giocatore, perché i 50 milioni richiesti sono un po' tanti; il secondo è un difensore, nella fattispecie Demiral, e anche qui i 35 richiesti dalla Juventus sono troppi e soprattutto bisogna vedere quale sia la volontà dei bianconeri, se tenere o meno il difensore appena acquistato dal Sassuolo. Forse i 20 milioni richiesti dal Liverpool per Lovren sono più abbordabili.

Inter, ora Icardi, Nainggolan e Perisic valgono 100 milioni in meno: contatto Mauro-Napoli

I nerazzurri hanno messo sul mercato i tre giocatori in esubero, secondo Conte: il problema è che la politica del club ha fatto abbassare, e di molto, la loro valutazione che ora risulta di 100 milioni inferiore rispetto a prima, secondo la Gazzetta. Sul Corriere dello Sport campeggia il titolo "Napoli e Icardi, contatto!"

La nostra opinione: E' il grande equivoco dell'estate dell'Inter: il cambio di dirigenza prima e di allenatore poi ha portato a una frattura abbastanza decisiva con tre giocatori importanti. Il fatto di renderlo noto però ha fatto la differenza in negativo, e da lì l'abbassamento del valore di mercato di Icardi in primis, di Nainggolan e Perisic poi. Intanto si registra l'innalzamento dell'interessamento del Napoli per l'argentino: "Voglio un attaccante di 30 gol", ha detto De Laurentiis ultimamente, che legato al "Vogliamo vincere qualcosa" di Ancelotti portano a pensare a Icardi: il nodo è al solito abbassare in maniera decisa la richiesta di 60-70 milioni di euro dell'Inter. Staremo a vedere, anche se la sensazione è che si andrà per le lunghe.

Bomba: 90 milioni più Bale per Neymar

Il Mundo Deportivo rilancia l'idea nata ieri dai giornali inglesi (Indipendent): si starebbe pensando a uno super-scambio tra PSG e Real Madrid: Bale + 90 milioni per Neymar.

La nostra opinione: A volte la soluzione più semplice è anche quella più giusta: i due super-scontenti del mercato 2019 potrebbero farsi un favore l'un l'altro. Bale è stato messo sul mercato da Zidane ("A questo punto spero che vada via il più presto possibile"), mentre Neymar ci ha pensato da solo ormai da qualche mese. Ed ecco quindi che la doppia rottura potrebbe andar bene sia al Real Madrid, che cerca un'altra super-star per il rilancio definitivo, e per il PSG che non può permettersi di tenere un Neymar da separato in casa. La prima scelta del brasiliano rimarrebbe sempre il Barcellona, ma vista l'impossibilità di tornare in Catalogna, il Real sembra al momento l'unica altra alternativa; posto che alla Juventus - indiscrezione di qualche giorno fa - non c'è spazio e probabilmente nemmeno la volontà di un altro investimento monstre.