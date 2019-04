Edicola: Milan, per il dopo Gattuso spunta Sarri; Pogba, è battaglia Real-Juventus

Gattuso out: il toto nomi

Secondo la Gazzetta dello Sport la permanenza di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan è sempre più improbabile e dunque già impazza il toto sostituto del tecnico calabrese: Sarri o Jardim in caso di qualificazione alla Champions League, Giampaolo o Di Francesco in caso di piazzamento dal quinto posto in giù. Il feeling tra Leonardo e Conte è indubbio, ma l’ex allenatore della Juventus avrebbe ormai altri piani in testa, con l'ipotesi Roma sullo sfondo.

Sarri in cima alla lista

Il Corriere dello Sport, dal canto suo, ci mette il carico da 11 puntando dritt dritto sulla pista Sarri-Milan. Già, perchè Leonardo e Maldini – due che di piedi buone e squadre qualitative se ne intendono – vorrebbe varare un nuovo corso all’insegna del bel gioco. In questo senso il nome di Maurizio Sarri sarebbe in cima a una lista dove campeggerebbero anche i nomi di Pochettino e Rudi Garcia.

La nostra opinione: Che Leonardo abbia in testa nomi diversi rispetto all’attuale allenatore del Milan per il futuro del club è fuori discussione e con l’andazzo attuale l’addio a giugno del tecnico rossonero pare sempre più vicino, al netto dei reali (e del tutto relativi) demeriti. Per ora si sguazza nel campo delle suggestioni, quella di Sarri al momento è quella più intrigante parlando di profili da Milan in linea coi desiderata di Leonardo.

Pogba, Real o Juve?

Stando a quanto riporta Tuttosport per Paul Pogba sarebbe arrivato il momento della grande decisione: Real Madrid o Juventus per il suo futuro? I Merengues sarebbe disposti a mettere sul piatto Bale, la Vecchia Signora potrebbe giocarsi i “jolly” Dybala e Douglas Costa. L’avventura del Campione del Mondo allo United può ormai definirsi agli sgoccioli.

La nostra opinione: La Juventus (e Max Allegri in particolare) riabbraccerebbe di corso il “polpo di ritorno” perchè sarebbe proprio il tipo di giocatore adatto a rivitalizzare il centrocampo – o la trequarti – bianconera per imbastire un nuovo deciso assalto alla Champions League. Le pedine da sacrificare sull’altare ci sono, non resta che andare in "guerra" con il Real Madrid facendo leva sul solido legame tra Pogba e Torino.